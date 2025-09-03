به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله نجابت در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و جنایت اخیر آنان در یمن، گفت: ان شاءالله رژیم صهیونیستی به زودی نابود خواهد شد.

وی با اشاره به درس‌هایی که از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به ایران گرفتیم، اظهار کرد: تأمین بودجه نیروهای مسلح بسیار مهم است، اما متأسفانه پیش از آغاز جنگ، عده‌ای شاید متوجه شرایط جنگی نبودند و گزارش‌های موثق رسیده به کمیسیون امنیت ملی مجلس حکایت از کوتاهی‌هایی در توجه به این بخش دارد. انتظار می‌رود هم در سال ۱۴۰۴ و هم برای سال ۱۴۰۵ این موضوع جبران و تقویت بنیه دفاعی کشور مدنظر قرار گیرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلام ادامه داد: از سوی دیگر و علی رغم اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی در ایام جنگ زحمات زیادی کشیده و خدمات ارزشمندی ارائه دادند، اما برخی کوتاهی‌ها و رویکردهای غلط نیز وجود داشت که به کشور آسیب زد و باید به‌طور جدی رسیدگی شود.

نجابت با تاکید بر اینکه مهم‌ترین رمز پیروزی ما در این جنگ، ایستادگی مردم و اتحاد مقدس بود، اظهار کرد: حفظ این اتحاد یک واجب شرعی است و رهبر معظم انقلاب هم فرمودند که همه حواس ما باید به دشمن باشد و برای حفظ یکپارچگی تلاش کنیم. بر این اساس، اگر کسی بخواهد به این اتحاد خدشه وارد کند، قطعاً باید با او مقابله شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: برخی در سال‌های قبل به نام مذاکره رفتند، اما مکانیسم ماشه را بر کشور تحمیل کردند. امروز هم که برخی مسئولان حرف از مذاکره می‌زنند، باید مشخص کنند از موضع قدرت یا ضعف و بر سر چه موضوعاتی است؟

وی تاکید کرد: دشمن میان نیروهای مسلح، دستگاه سیاست خارجی و مردم ما تفاوتی قائل نیست، بنابراین غش کردن به سمت مذاکره، کمکی به کشور نخواهد کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وزیر خارجه وقت (ظریف)، طی مذاکرات برجام قراردادی را امضا کرد که مکانیسم ماشه را به کشورمان تحمیل کرد. ما هم معتقدیم مکانیسم ماشه آن چیزی نیست که گفته می‌شود و ما با شرایط جدی تری مواجه بودیم و از آن موضوعات عبور کردیم، اما مردم انتظار دارند دستگاه قضا این مسائل را پیگیری کند و کوتاه نیاید و با کسانی در دولت قبل که با قصور خود باعث مشکلاتی برای کشور شدند، برخورد کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در زمان مذاکرات برجام رهبر معظم انقلاب از شروط ۹ گانه سخن گفتند اما به آن توجه نشد و تعدیل شد، یادآور شد: کمیسیون ویژه برجام هم در آن زمان به صراحت اعلام کرد که مکانیسم‌های داوری مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ و بند ۳۶ و ۳۷ برجام برای ایران مخاطره‌آمیز است، اما گوش شنوایی وجود نداشت و دولت وقت به نتایج ظاهری دل خوش کرد، در حالی‌که می‌توانست با همکاری با سایر شرکا مانند چین و روسیه، دستاوردهای بیشتری داشته باشد.