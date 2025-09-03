  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

نامه ۲۸۰ نماینده مجلس به پزشکیان برای ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس

نماینده مردم قم در مجلس اعلام کرد: ۲۸۰ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار این شدند که با توجه به شرایط جنگی کشور، اصلاحیه لایحه بودجه با ۷ محور به مجلس ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته دولت، گفت: جای سوال است که چرا ما نمایندگان خود از عملکردمان ناراضی هستیم و مردم نیز نسبت به عملکرد مجلس و دولت امیدوار نیستند؟ چرا اتفاقات مثبتی در حل مشکلات و چالش‌های اصلی کشور نمی‌افتد؟

وی متذکر شد: عملکرد مجلس در تصویب قوانین مهم و مؤثر پس از جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد که مجلس می‌تواند در حل مشکلات کشور تأثیرگذار باشد. در شرایط فعلی مجلس و دولت باید در راستای توجه به افکار عمومی، بسیاری از مسائل غیراولویت‌دار را از دستور کار خود خارج کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز مجلس و دولت باید برای حل ابر مشکلات کشور مانند کنترل نرخ ارز، جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و کنترل قیمت طلا، سکه، خودرو و املاک که میادین چهارگانه سفته‌بازی و دلالی است، اقدامات عاجل کنند.

ذوالنوری در ادامه با اشاره به اینکه مشکل ناترازی انرژی و تعطیلی کشور به بهانه گرما و سرمای هوا موجب بهم ریختگی ساختار اقتصادی کشور می‌شود، گفت: با هر روز تعطیلی، نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد و مردم آسیب وارد می‌شود.

وی اظهار کرد: مقام معظم رهبری اختیار جلسات سران قوا را فقط در مواقع اضطرار و جایی که قانون نداریم، تجویز فرمودند اما امروز پشت درهای بسته،، این جلسات را برگزار و تصمیم‌گیری می‌کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ۲۸۰ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار این شدند که با توجه به شرایط جنگی کشور، اصلاحیه لایحه بودجه با ۷ محور اولویت‌دار به مجلس ارائه و تصویب شود، نه اینکه صرفاً افرادی محدود در این زمینه تصمیم‌گیری کنند و با برداشت مداوم و بی‌جا از صندوق توسعه ملی، موجب بدهی صد میلیارد دلاری به این صندوق شوند.

