نامه ۲۸۰ نماینده مجلس به پزشکیان برای ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته دولت، گفت: جای سوال است که چرا ما نمایندگان خود از عملکردمان ناراضی هستیم و مردم نیز نسبت به عملکرد مجلس و دولت امیدوار نیستند؟ چرا اتفاقات مثبتی در حل مشکلات و چالش‌های اصلی کشور نمی‌افتد؟

وی متذکر شد: عملکرد مجلس در تصویب قوانین مهم و مؤثر پس از جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد که مجلس می‌تواند در حل مشکلات کشور تأثیرگذار باشد. در شرایط فعلی مجلس و دولت باید در راستای توجه به افکار عمومی، بسیاری از مسائل غیراولویت‌دار را از دستور کار خود خارج کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز مجلس و دولت باید برای حل ابر مشکلات کشور مانند کنترل نرخ ارز، جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و کنترل قیمت طلا، سکه، خودرو و املاک که میادین چهارگانه سفته‌بازی و دلالی است، اقدامات عاجل کنند.

ذوالنوری در ادامه با اشاره به اینکه مشکل ناترازی انرژی و تعطیلی کشور به بهانه گرما و سرمای هوا موجب بهم ریختگی ساختار اقتصادی کشور می‌شود، گفت: با هر روز تعطیلی، نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد و مردم آسیب وارد می‌شود.

وی اظهار کرد: مقام معظم رهبری اختیار جلسات سران قوا را فقط در مواقع اضطرار و جایی که قانون نداریم، تجویز فرمودند اما امروز پشت درهای بسته،، این جلسات را برگزار و تصمیم‌گیری می‌کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ۲۸۰ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار این شدند که با توجه به شرایط جنگی کشور، اصلاحیه لایحه بودجه با ۷ محور اولویت‌دار به مجلس ارائه و تصویب شود، نه اینکه صرفاً افرادی محدود در این زمینه تصمیم‌گیری کنند و با برداشت مداوم و بی‌جا از صندوق توسعه ملی، موجب بدهی صد میلیارد دلاری به این صندوق شوند.