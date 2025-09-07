طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: در بخش اول جلسه، ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپادهای غیرنظامی) مورد بررسی قرار گرفت.



وی افزود: این جلسه با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف از جمله نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع تشکیل شد و ایرادات این لایحه برطرف شد.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح در مقابله همه‌جانبه با جنایات و تجاوزهای رژیم صهیونیستی به تصویب کمیسیون رسید که این طرح مشتمل بر یک ماده واحده و ۶ بند است که هدف آن تقویت بنیه نیروهای مسلح در مقابله همه جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی است. این طرح در ایام جنگ ۱۲ روزه و بعد از آن در کمیسیون با حضور دستگاه‌های مختلف مطرح شد.



وی در تشریح جزئیات این طرح، گفت: طبق این طرح، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مکلف می‌شوند صددرصد بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح و همچنین بخش باقی‌مانده بودجه تأمین نشده سال ۱۴۰۳ را پرداخت کنند.



رضایی افزود: همچنین بر اساس این طرح، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده تا صددرصد سهم سالانه مصوبات شورای عالی امنیت ملی مربوط به منابع تقویت بنیه دفاعی را از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های بودجه عمومی کشور یا از محل واگذاری سهم فروش نفت پرداخت کند.



رضایی اظهار کرد: همچنین بانک مرکزی مکلف می‌شود در سقف ۲ میلیارد یورو از منابع مسدودی یا سایر منابع ارزی خارج از کشور را به‌صورت تسهیلات با نرخ صفر درصد با تضمین بازپرداخت توسط سازمان برنامه و بودجه یا با اذن مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح‌های اضطراری دفاعی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار دهد.



رضایی ادامه داد: بر اساس یکی دیگر از بخش‌های این طرح، سازمان برنامه و بودجه با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مکلف می‌شود معادل ۲ میلیارد یورو برای خرید خارجی اقلام عمده دفاعی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، در اختیار وزارت دفاع قرار دهد.



رضایی گفت: همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مجاز می‌شوند به‌منظور پشتیبانی امور دفاعی، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در قالب تخصیص نفت به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کنند.



وی تصریح کرد: همچنین در این طرح مقرر شد سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از درآمد استفاده از دالان‌های هوایی کشور یا ترانزیت هوایی به ارتش جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد تا صرف تقویت سامانه‌های پدافند هوایی شود.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب این طرح، انتظار می‌رود نگرانی‌ها در حوزه تقویت بنیه دفاعی کشور رفع شود و شاهد تحولی اساسی در تجهیزات، امکانات و معیشت نیروهای مسلح باشیم. این طرح در جلسات آتی در صحن مجلس بررسی خواهد شد.