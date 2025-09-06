۹ هزار پزشک فروشنده متادون شده اند + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، توزیع متادون در مراکز ترک اعتیاد، تبدیل به یکی از چالش‌های حوزه سلامت شده است؛ به طوری که انجمن داروسازان مدعی است متادون باید از طریق داروخانه‌ها توزیع شود و مراکز ترک اعتیاد، بر خلاف نظر آنها، معتقدند که متادون باید در اختیار این مراکز قرار بگیرد.

محمدرضا محمدی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، معتقد است که توزیع متادون در مراکز ترک اعتیاد(mmt) به دلیل ضعف نظارت، باعث ورود دارو به بازار آزاد شده و بیش از ۹ هزار پزشک به جای درمان تخصصی، درگیر فروش آن هستند.

وی گفت: این سیستم به جای تمرکز بر روان‌درمانی، مشاوره و تغییر سبک زندگی، صرفاً به توزیع دارو بسنده کرده و همین باعث تکرار چرخه اعتیاد، بازگشت معتادان به کمپ‌ها یا خیابان و نارضایتی عمومی شده است.

محمدی با عنوان این مطلب که هیچ دارویی دست پزشک نیست، افزود: پزشک فقط تشخیص بیماری را انجام می‌دهد و توزیع دارو بر عهده داروخانه است.

وی با اشاره به میزان تولید متادون ایران و مقایسه آن با آمار جهانی، گفت: سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ تُن تولید متادون در ایران داریم، در حالی کل تولید متادون در دنیا، ۶۰ تُن است.

محمدی افزود: این تعداد از پزشکان ما که درگیر توزیع متادون هستند، عملاً از چرخه طبابت در شبکه‌های بهداشتی و درمانی کشور خارج شده اند و مشغول متادون فروشی هستند.