پویش مهر باید فراتر از کمک مالی و در مسیر عدالت آموزشی حرکت کند

سنندج- فرماندار سنندج با تأکید بر گسترش پویش مهر و بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها و رسانه‌ها گفت:پویش مهر باید فراتر از کمک مالی و در مسیر عدالت آموزشی حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غریب سجادی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی با موضوع پویش مهر، با انتقاد از برخی مدیران و شرکت‌های بزرگ شهرستان گفت: مدیران باید دغدغه مسائل اجتماعی را داشته باشند و برای کاهش آسیب‌های اجتماعی همراهی کنند.

وی افزود: شرکت‌هایی که از امکانات شهرستان بهره‌مند هستند متأسفانه کوچک‌ترین اقدامی در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام نمی‌دهند در حالی که باید دغدغه مندی بیشتری را از سوی این شرکت‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی شاهد باشیم.

فرماندار سنندج با بیان اینکه پرداختن به مسئولیت اجتماعی نیازمند فهم و دغدغه‌مندی واقعی است، اعلام کرد: فلسفه زندگی صرفاً زنده ماندن نیست، بلکه باید به رفاه و آسایش مردم توجه شود و اما متأسفانه در این پویش بیشتر به تأمین نیازهای اولیه دانش‌آموزان پرداخته شده است.

وی عدالت آموزشی را از اهداف اصلی پویش مهر برشمرد و تأکید کرد: نباید هیچ دانش‌آموزی به دلیل شرایط اقتصادی از تحصیل باز بماند و حمایت‌ها باید در سراسر شهرستان به صورت عادلانه ارائه شود.

سجادی ضمن قدردانی از مؤسسات خیریه، خاطرنشان کرد: این مؤسسات همواره یاری‌گر دانش‌آموزان و خانواده‌ها بوده‌اند و ضروری است خدمات آن‌ها هماهنگ و بدون هم‌پوشانی در نقاط مختلف شهرستان توزیع شود.

وی با اشاره به آمار پویش مهر امسال افزود: در این دوره، یک هزار و ۴۴۰ دانش‌آموز و ۲۲۳ دانشجو تحت پوشش حمایت‌های آموزشی و معیشتی قرار گرفته‌اند.

