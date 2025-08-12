به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود در آموزش و پرورش گفت: سنندج ظرفیت بالایی در حوزه نخبگان دارد و باید شرایط لازم برای شکوفایی استعدادها فراهم شود.

وی با بیان اینکه باید با مولدسازی و استفاده بهینه از منابع موجود، سطح آموزش و جایگاه آن در سنندج ارتقا یابد، اظهار کرد: این شهر ظرفیت بالایی در حوزه نخبگان دارد و لازم است امکانات لازم برای پرورش استعدادها فراهم شود تا دانش‌آموزان بتوانند در عرصه‌های علمی مختلف بدرخشند و آینده‌ساز کشور باشند.

غریب سجادی فرماندار سنندج نیز در این نشست با اشاره به اهمیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: علاوه بر تخصیص اعتبار، همکاری جدی همه دستگاه‌ها و بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان و صاحب‌نظران برای شناسایی و تحلیل ابعاد آسیب‌ها ضروری است.

وی افزود: برگزاری همایش‌های تخصصی در این حوزه اهمیت زیادی دارد، چرا که ساختار آسیب‌ها در حال تغییر است و حساسیت اجتماعی مردم نسبت به گذشته کاهش یافته که این خود نوعی آسیب محسوب می‌شود.

در این جلسه، بر ضرورت آسیب‌شناسی علمی افت تحصیلی دانش‌آموزان و ارتقای سطح امکانات آموزشی تأکید شد.