رکورد فروش اموال منقول در تهران؛ ۷۶۳ هزار میلیارد تومان در پنج ماه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصغری مدیرکل ویژه جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران پس از بازدید از انبارهای جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جمع خبرنگاران در تشریح گزارش عملکرد پنج ماهه خود گفت: استان تهران در حوزه فروش اموال منقول ۷۶۳ هزار میلیارد فروش داشته که رکورد خوبی داشته است.

وی افزود: در حراج خرده فروشی، استان تهران رتبه اول با فروش ۲۱۰ میلیارد تومان را دارد که معادل ۴۵ درصد فروش کل حراج کشور بوده است. در اموال تملیکی بحث تعیین و تکلیف را داریم که فقط منحصر به فروش نمی‌شود و در پنج ماه اول سال ۳۶ همت اعاده کالای گمرکی، استرداد کالا، فروش و انهدام داشتیم.

مدیرکل ویژه جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران تصریح کرد: ما در مزایده کالا، کل کالا را به مزایده می‌گذاریم. برای مثال اگر ۱۰۰ عدد لوازم خانگی باشد تمامی آن را به مزایده می‌گذاریم. اکثر مخاطبان ما در مزایده دلالان بازار هستند اما در حراج خرده فروشی، دو سالی می‌شود که یک قلم کالا در سامانه بارگزاری می‌شود و تمام مردم می‌توانند از آن کالا استفاده کنند. در حراج ما باید کالا را سالم تحویل خریدار می‌دهیم چرا که برای استفاده شخصی است و حراج خرده فروشی بستری است تا مردم از آن استفاده کنند و محدودیتی ندارد و صرفاً با پیش ثبت نام در ستاد تدارکات الکترونیکی دولت می‌توانند این کار را انجام دهند.

اصغری اضافه کرد: در خصوص املاک استان تهران حدود ۱۲۰ میلیارد فروش اموال غیرمنقول را داشتیم. اولین استانی هستیم که خودرو را در حراج خرده فروشی به فروش برسانیم. حراج سیم کارت به تعداد ۷۰ عدد را نیز حراج خرده فروشی داشتیم.

وی در توضیح نحوه عملکرد سامانه سیات گفت: کالاهای سریع الفساد یا کالاهای بهداشتی به محض اینکه کشف و تحویل ما می‌شود، پس از اخذ رأی قطعی و دستور فروش نیازمند مراحل دیگر هستند تا به تایید سازمان غذا و دارو و نهادهای مربوطه برسد و با تأیید مصرف انسانی، می‌توانیم کالاها را در مزایده به فروش بگذاریم.