ساعات اداری ادارات تا پایان شهریور ماه به همان روال تابستان است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: امروز در جلسه دولت پیش از ورود به دستور جلسه، موضوع بازگشت به ساعت عادی ادارات مطرح شد و با توجه به تداوم گرما و عدم تحقق پیش‌بینی‌هایی که در حوزه بارش وجود داشت طبق آنچه که سازمان امور اداری استخدامی با آن موافق بود، مصوب شد ساعات اداری ادارات تا پایان شهریور ماه به همان روال سابق باشد و شیوه که در تابستان بوده است ادامه یابد.

وی افزود: این تاریخ از پانزدهم شهریور ماه تا پایان شهریور تمدید خواهد شد. در این خصوص تفاوتی در اطلاع رسانی وجود داشت لذا لازم بود در این خصوص توضیح ارائه شود.

سخنگوی دولت در رابطه با سفر رئیس جمهور به چین اظهار داشت: نکته دیگری که لازم است درباره آن صحبت کنیم، بحث سفر رئیس جمهور است که الحمدلله دستاوردهای خوبی به همراه داشته است. هرچند که برخی از این دستاوردها هنوز محقق نشده‌اند، اما نکات قابل توجهی درباره این سفر مطرح شد که امیدواریم منجر به نتایج مثبتی برای کشورمان شود.

مهاجرانی بیان کرد: از جمله مصوبات جلسه هیئت دولت امروز، اختصاص سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای تملک دارایی و سرمایه از منابعی است که در راستای تنظیم بخش مقررات مالی به سازمان انتقال خون اختصاص یافته است، تا زیرساخت‌ها و پایگاه‌های انتقال خون در کشور تقویت شود. این موضوع در بحران‌ها بسیار حیاتی است. همچنین، تصویب دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر طرح‌های پیشران نیروگاهی تجدیدپذیر که پیش‌تر مصوب شده بود ولی نیاز به اصلاح داشت، از دیگر مصوبات بود.

وی ادامه داد: موضوع طراحی و استقرار نظام نوین درآمد و هزینه استان‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی در این زمینه انجام شد. همچنین، ترخیص و ورود ۱۵۰۰ دستگاه آمبولانس و خودروهای امداد و نجات برای سازمان هلال احمر به تصویب رسید. از دیگر مصوبات جلسه، صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای توسعه چهار باند آزادراه‌ها با افزایش ظرفیت از چهار به شش باند است که با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد.

سخنگوی دولت عنوان کرد: دولت همچنین با حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری آن برای تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی موافق است، اما به دلیل تعدد قوانین موجود در این زمینه، مخالفت‌هایی صورت گرفت و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در این موضوع معرفی شد.

مهاجرانی جلسه هیئت دولت در روز یکشنبه گذشته نیز اظهار کرد: در جلسه روز یکشنبه نیز موضوعاتی مطرح و مصوب شد که از جمله آن‌ها واردات اتوبوس‌های برون‌شهری، افزایش اختیارات استان‌ها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اصلاح آئین‌نامه اجرایی بند دال ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم بود. همچنین، اصلاحاتی در زمینه آئین‌نامه اجرایی مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت و صدور تضمین‌نامه‌های مبتنی بر نفت انجام شد.

وی بیان کرد: از دیگر مصوبات، تعیین ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، آموزش عالی قضائی و کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۴ بود که بر اساس اصلاحات هیئت وزیران به تصویب رسید.

سخنگوی دولت ادامه داد: آئین‌نامه اجرایی پیشنهاد شده توسط سازمان برنامه درباره اختصاص سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی توسعه‌یافته نیز تصویب شد که به مناطقی که خود تولیدکننده گاز یا دارای منابع زیرزمینی هستند، کمک خواهد کرد. همچنین آئین‌نامه اجرایی انتخابات قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و دهیاران نیز به تصویب رسید.

سخنگوی دولت درباره وضعیت بازار برنج و کالاهای اساسی، اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود ناشی از رفتار برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که برنج ایرانی را از کشاورز با قیمت ارزان می‌خرند و سپس در بازار با قیمت بالاتر عرضه می‌کنند. این موضوع تنها محدود به بازار برنج نیست و در کالاهای اساسی مانند لبنیات نیز مشاهده می‌شود. وظیفه تنظیم بازار بر عهده دولت است و دستگاه‌هایی مانند اتاق اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نظارت و رسیدگی می‌کنند. برخورد با احتکار و تخلفات در دستور کار است و دولت به هیچ عنوان چشم‌پوشی نخواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اعتراضات نسبت به نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش گفت: همواره در همه آزمون‌ها تعدادی اعتراض مطرح می‌شود که بر عهده برگزارکننده و دستگاه بهره‌بردار است که به این اعتراضات رسیدگی کنند. ثبت اعتراض حق شرکت‌کننده است و دستگاه‌ها موظف‌اند که به آن پاسخ دهند.

سخنگوی دولت درباره تأثیر خروج اتباع بیگانه بر بازار و معیشت مردم اظهار کرد: طبق برآوردها حدود شش میلیون اتباع در کشور داریم و خروج آن‌ها بر ساماندهی و تنظیم مشاغل تأثیرگذار است. دولت برنامه‌هایی برای ساماندهی اتباع دارد و این موضوع مطالبه ملی و تکلیف کشور است. خروج تدریجی اتباع ادامه خواهد داشت و ممکن است در برخی مشاغل که کارهای یدی است، تاثیراتی دیده شود.

وی در رابطه با وضعیت قیمت دلار، تصریح کرد: موضوع افزایش قیمت دلار نیز بیشتر ناشی از مسائل روانی و نگرانی‌های بازار است و ارز ترجیحی که مبادلات با آن انجام می‌شود، حدود ۷۰ هزار تومان است. دولت با تدابیر لازم، مدیریت این وضعیت را در دستور کار دارد.

مهاجرانی در خصوص مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار کرد: مذاکرات ادامه دارد و منتظر نتیجه مهلت یک ماهه برای مکانیزم ماشه هستیم. همکاری‌های دولت با آژانس در چارچوب قوانین تصویب شده است و خارج از آن اقدامی انجام نخواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره حقوق‌های نجومی، تاکید کرد: نهادهای بازرسی و نظارتی متعددی در دولت فعال هستند که از جمله آن‌ها هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و سازمان بازرسی در قوه قضائیه است و این موضوعات به دقت بررسی می‌شود تا از تکرار حقوق‌های نجومی جلوگیری شود.

مهاجرانی در رابطه با تخلف مدیران دولتی، گفت: دولت در خصوص تخلف مدیران خود رسیدگی خواهد کرد و در شرایطی که مردم در فشار هستند دولت تخلف مدیران خود را تحمل نخواهد کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به وضعیت لایحه انتشار اخبار خلاف واقع، متذکر شد: طبیعتاً متناسب با نیازی که در جامعه احساس می‌شود و در جامعه حرفه‌ای نیز احساس می‌شود، لوایح باید شکل بگیرند و روند کارکرد آنها تعیین شود. لازم است عرض کنم که در کشور ما مجموعه‌ای انبوه از قوانین وجود دارد که بسیاری از آنها اجرا نمی‌شوند و برخی از این قوانین گاهی با یکدیگر تعارض دارند.

وی ادامه داد: بنابراین، حتماً باید به سمت مدیریت اخبار غیرواقعی حرکت کنیم، اما به هر حال باید مراقبت شود که این اقدامات بار اجتماعی به دنبال نداشته باشد. لذا دولت پس از انجام کارشناسی‌های لازم، چنانچه ضرورت داشته باشد، اقدامات مربوطه را انجام خواهد داد.