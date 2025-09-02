بارش پراکنده و کاهش دما در شمال کشور؛ طوفان گردوخاک در شرق

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور گفت: نواحی مرزی خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان امروز و فردا شاهد وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک خواهند بود.

وی افزود: امروز (سه‌شنبه، ۱۱ شهریور) و فردا (چهارشنبه، ۱۲ شهریور) وزش باد در نوار شرقی و مرکزی کشور سبب خیزش گردوخاک در برخی مناطق می‌شود، در حالی که سایر نقاط کشور جوی آرام و پایدار خواهند داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی ادامه داد: روز پنجشنبه (۱۳ شهریور) در ارتفاعات آذربایجان شرقی و غربی، مناطقی از اردبیل و گیلان افزایش ابر و رگبار خفیف باران همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی اظهار کرد: روز جمعه (۱۴ شهریور) با گذر موج کم‌دامنه تراز میانی از نوار شمالی کشور، در اردبیل، سواحل شمالی، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز پدیده‌هایی نظیر ابرناکی، رگبار خفیف باران، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۱۱ شهریور) صاف تا کمی ابری همراه با افزایش باد پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات احتمال وزش باد شدید و گردوخاک وجود دارد. دمای تهران امروز بین ۲۵ تا ۳۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.