به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: تنها سه هفته مانده به پایان سال آبی، میزان کسری بارش کشور به حدود ۹۰ میلی‌متر رسیده و تمامی ۳۱ استان و ۴۶۵ شهرستان ایران با کم‌بارشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بر اساس داده‌های مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، وضعیت بارش‌ها که در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تا هفته اول اسفندماه شرایط نسبتاً مطلوبی داشت، در اواخر زمستان و فصل بهار با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شد و شرایط را به کلی تغییر داد.

اکنون میزان بارندگی‌ها در کشور حدود ۴۰ درصد کمتر از شرایط نرمال است و در ۱۷ استان میزان کسری بارش سه‌رقمی گزارش شده است. در برخی مناطق، کسری بارش بیش از ۳۰۰ میلی‌متر یا نزدیک به آن بوده که نشان‌دهنده فشار مضاعف بر منابع آبی کشور است.

بر اساس این داده‌ها، بیشترین کسری بارش تا امروز مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۳۸۱ میلی‌متر، چهارمحال و بختیاری با ۲۶۳ میلی‌متر و لرستان با ۲۲۴ میلی‌متر است. در مقابل، کمترین کسری بارش به استان زنجان با ۱۲ میلی‌متر اختصاص دارد. پس از آن استان‌های خراسان جنوبی با ۳۷، یزد با ۴۱ و کرمان با ۵۶ میلی‌متر در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که بسیاری از مناطق کشور با کم‌بارشی انباشته روبه‌رو هستند و شرایط خشکسالی در این مناطق شدید یا حتی بسیار شدید ارزیابی می‌شود.