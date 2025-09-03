به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی ظهر چهارشنبه در جلسه عمران و بررسی مشکلات شهری بر اهمیت اجرای ۱۴ شاخص کلیدی دولت در حوزههای شهری و روستایی تأکید کرد و گفت: امیدوارم مطالب مطرح شده در این جلسه مورد بهرهبرداری و اقدام قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه استان گیلان در برنامههای کلان کشور و همزمانی این نشست با کنگره بزرگداشت ۸۰۰۰ شهید استان، اظهار داشت: این ۱۴ شاخص که پس از جلسات متعدد با حضور دولت و مجموعه مدیریت شهری ابلاغ شده، به دقت در استانها توسط افراد مسئول پیگیری و ارزیابی میشود و نتایج آن در سه ماهه اول و دوم سال به وزیر و رئیس جمهور گزارش خواهد شد.
نصرتی به یکی از شاخصهای مهم مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: شهر رشت با دریافت بخش عمدهای از پسماندهای شهری و روستایی اطراف، نقش منطقهای خود را ایفا میکند. ظرفیت ۹۷۰۰ تن پسماند تولیدی در استان در افق برنامهها میتواند سالانه منجر به صرفهجویی ۴.۷ میلیون مترمکعب گاز شود.
وی با بیان اینکه توافقنامهای میان شهرداریها و کارخانههای سیمان در ۱۸ شهر کشور از جمله رشت به امضا رسیده، گفت: در مقابل اقدامات انجام شده، منافعی برای شهرداریها در نظر گرفته شده که از جمله آن استفاده از اوراق مالی قابل نقدشوندگی در بورس است.
نصرتی از دریافت استاندارد ملی مدیریت پسماند در کشور خبر داد و تصریح کرد: با همکاری سازمان ملی استاندارد و مدیریت پسماند کشور، لایحهای برای دولت تهیه شده تا تولید پسماند توسط شهرداریها بهعنوان جایگزینی برای واردات کود شیمیایی مورد حمایت قرار گیرد و از خروج ارز جلوگیری شود.
وی افزود: این طرح میتواند به درآمدزایی قابل توجه برای شهرداریها منجر شده و تهدیدهای پیشین را به فرصت تبدیل کند.
نصرتی همچنین به تفاهمنامههای امضا شده با بانک شهر و بانک توسعه تعاون برای حمایت مالی از شهرداریها و دهیاریها اشاره و یادآور شد: تسهیلات با نرخهای مناسب ۶ تا ۸ درصد در اختیار پروژههای معرفی شده قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه استان گیلان جزو ۱۵ استان کشور است که ۷۵ درصد تصادفات جادهای و درونشهری منجر به فوت در این استانها رخ میدهد، گفت: تفاهمنامهای با سازمان شهرداریها و دهیاریها برای شناسایی و رفع نقاط حادثهخیز استان منعقد شده که انتظار میرود آمار تصادفات تا پایان سال کاهش چشمگیری داشته باشد.
نصرتی با اشاره به همکاری با سازمان انرژیهای تجدیدپذیر گفت: برای دهیاریها و تعاونیهای صنفی، پرداخت صد درصدی پروژههای انرژی خورشیدی و بادی در قالب تسهیلات حمایتی توسط سازمان شهرداریها انجام خواهد شد.
وی به اقدامات مرتبط با نوسازی ناوگان حمل و نقل و خرید تجهیزات آتشنشانی اشاره کرد و افزود: تاکید ویژهای بر شهرهای کوچک زیر ۵۰ هزار نفر شده و مواد قانونی برای حمایت مالی از این شهرها تقویت شده است.
نصرتی در پایان، با تأکید بر ظرفیت بالای گردشگری و جمعیت شناور استان گیلان، خاطرنشان کرد: انتظارات و درخواستهای مدیریت شهری استان باید به صورت منظم در اختیار ما قرار گیرد تا با همکاری و همافزایی، مسیر پیشرفت و توسعه پایدار گیلان را محقق کنیم.
نظر شما