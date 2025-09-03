تاکید بر اجرای تراموا در رشت؛ زیرساخت آماده و مسیرها طراحی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر چهارشنبه در جلسه عمران و نشست بررسی مشکلات شهری ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مدیران شهری اظهار کرد: در بازهای محدود طی ایام پایانی اسفند تا نیمه فروردین، بهطور میانگین ۳ تا ۴ میلیون گردشگر وارد کشور میشوند که سهم استان گیلان از این تعداد قابلتوجه است.
وی افزود: اگر سالانه ۲۰ میلیون نفر گردشگر داشته باشیم و تنها ۵ درصد از آنها در کشور بمانند، میشود یک میلیون نفر— شب و این میتواند از خروج حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری کند.
حقشناس با تأکید بر اینکه این مسئله نیازمند نگاه راهبردی دولت است، گفت چنین اقدامی میتواند علاوه بر حفظ منابع ارزی، مشکلات زیستمحیطی و بحرانهای آینده را نیز مدیریت کند.
وی افزود اهمیت حملونقل عمومی را یادآور شد و از آمادگی برای اجرای حملونقل ریلی برقی (تراموا) در رشت خبر داد: مسیرها مشخص و طراحی آنها انجام گرفته و این طرح میتواند ترافیک مرکز استان را کاهش دهد و الگویی برای سایر شهرهای کشور باشد.
استاندار گیلان همچنین بر لزوم مدیریت جامع بحران زباله و توجه به حفظ محیطزیست تأکید کرد و بیان داشت: ایجاد هماهنگی میان نهادها حیاتی است؛ مثلاً میدان ایل تا فرودگاه رشت با اجرای تراموا میتواند مسیر امنی برای دانشآموزان و عموم مردم فراهم کند.
حقشناس با نگاه ملی به مسئله گردشگری گفت: همه میدانند دغدغهها فراتر از ساخت مدرسه یا بیمارستان است؛ گردشگری میتواند ثروت، اشتغال و ایستایی را برای کشور به همراه داشته باشد، اگر به آن به صورت جدی پرداخته شود.
وی همچنین نسبت به بحرانهای زیستمحیطی هشدار داد و افزود: ممکن است بعضی تالابها یا رودخانهها در معرض نابودی قرار بگیرند؛ اگر امروز اقدام نکنیم، فردا برگشت آنها بسیار دشوار خواهد بود.
در پایان، استاندار گیلان بار دیگر بر همراهی دولت مرکزی و استفاده از ظرفیتهای استان در حوزه حملونقل، گردشگری، محیطزیست و مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: جلوگیری از خروج ارز، توسعه انسانی و حفظ طبیعت کشور، مسیری است که کشور را به سمت آیندهای پایدار هدایت خواهد کرد.
نظر شما