به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس صبح چهارشنبه در اجلاسیه شهدای زن که در تالار مرکزی شهر رشت برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای خانوادههای شهدا در حفظ نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: یکی از وجه تمایزهای کنگره دوم با کنگره اول، حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود.
استاندار گیلان با اشاره به ایثار و فداکاری خانوادههای شهدا افزود: هر جا که مادران، همسران و خانوادههای شهدا هستند، آنجا محل تجلی ایثار و عظمت است.
وی با تأکید بر عظمت کار شهدا که کاری باارزش انجام دادند و هیچ زبانی نمیتواند آن را توصیف کند، گفت: اگر جمهوری اسلامی برقرار است، اگر خاک و نظام ایران حفظ شده، در واقع به خاطر ایثار شهداست.
حق شناس با بیان اینکه شهدا مزد مجاهدت خود را گرفتند، به قهرمانان ملی تبدیل شدند و در بهشت اعلا جای گرفتند، از ایثارگری خانوادههای شهدا گفت اظهارکرد: مادران، همسران و فرزندان شهدا هر روز با ایثارگری مواجهاند و در مسیر ایثارگری هستند که با قدر دان این ایثاربود.
وی با اشاره به اینکه شهدا رفتند برای باقی ماندن ایران و نظام، و این کشور به برکت خون آنان پابرجاست از اهمیت حضور در کنار خانوادههای شهدا گفت و تصریح کرد: این فرصت و امکان برای حضور در محضر خانوادهها، نعمتی بزرگ است.
استاندارگیلان با نقد حکومتهای پیش از انقلاب اسلامی ازکار بزرگ شهدا برای ایران اسلامی گفت و اظهارکرد: همه حکومتهای قبل از انقلاب، دستنشاندههای خارجی بودند. اما به برکت خون شهدا، حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن نیفتاد.
حق شناس تصریح کرد: در طول تاریخ، قدرتهای جهانی چشم طمع به این سرزمین داشتهاند، چرا که منابع طبیعی و انسانی ایران بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه این سرزمین، چون اسطورههای فردوسی، اسطوره پرور است به رشادتهای شهید حسینپور اشاره کرد و گفت: بهقول سردار سلیمانی، شهید حسینپور نابغه مبارزه با داعش بوده و در بیش از ۵۰۰ عملیات شرکت کرده است.
نظر شما