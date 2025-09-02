به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژههای صنعتی در شهرک صنعتی بندر انزلی در گفتگو با رسانهها گفت: خوشبختانه در هفته دولت سال جاری، واحدهای تولیدی متنوعی در استان افتتاح کردیم.
وی افزود: در مجموع حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه طی این بازدیدها افتتاح شده است امروز کارخانهای که در آن حضور داریم، مربوط به تولید محصولات رونیکس است که برای بخش عمدهای از صنعت کاربرد دارد.
استاندار گیلان ادامه داد: همچنین واحد تولید بانک متعلق به یک سرمایهگذار خارجی از چین با سرمایهگذاری ۳.۵ میلیون یورو، تولید لوازم تحریر و تولید لوازم خواب و پتو از دیگر پروژههای افتتاح شده هستند که مجموعاً بیش از ۳۰۰ شغل ایجاد کردهاند.
حق شناس اضافه کرد: هفته دولت امسال در استان با افتتاح بیش از ۷۴۵۰ پروژه به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان همراه بود این در حالی است که کشور در شرایط تحریمهای ظالمانه و مشکلات منطقهای مانند جنگ ۱۲ روزه صهیونیستی قرار داشت.
استاندار گیلان گفت: علیرغم تحریمها و مشکلات منطقهای هفته دولت امسال در گیلان با افتتاح پروژه تولیدی، کشاورزی و خدماتی همراه بوده که نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصاد استان داشته است.
وی در پایان گفت: امیدواریم در دهه فجر چند ماه آینده، شاهد افتتاح پروژههای بیشتری نسبت به هفته دولت باشیم.
