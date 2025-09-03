  1. استانها
  2. اردبیل
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

دستگیری عامل تیراندازی و برهم زننده امنیت فردی و اجتماعی در اردبیل

دستگیری عامل تیراندازی و برهم زننده امنیت فردی و اجتماعی در اردبیل

اردبیل- جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل از دستگیری عامل تیراندازی و برهم زننده امنیت فردی و اجتماعی در عملیات هوشمندانه پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ عادل منیر اظهار داشت: بامداد امروز اکیپ گشت پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل هنگام گشت زنی انتظامی در محله «میر اشرف» به ترک نشین یک دستگاه موتورسیکلت که پس از پیاده شدن از وسیله نقلیه اقدام به تیراندازی با اسلحه کمری می‌کرد؛ برخورد و جهت مهار و دستگیری او وارد عمل شدند.

وی با اشاره به اینکه این فرد با مشاهده پلیس فرار را برقرار ترجیح داد؛ افزود: در عملیات هوشمندانه پلیسی و تعقیب و گریز، عامل تیراندازی در محله «رحیم طیار» دستگیر و ضمن خلع سلاح، از او یک قبضه کلت کمری، یک خشاب با ۳ تیر جنگی، یک عدد سلاح سرد و ۳۸ حبه قرص غیرمجاز کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: اقدامات قانونی در این رابطه در حال جریان است

کد خبر 6578757

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها