به گزارش خبرنگار مهر، جواد حقلطفی ظهر چهارشنبه در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان قزوین، با اشاره به گسترش ساختوسازهای غیرمجاز در برخی نقاط استان قزوین، این پدیده را تهدیدی جدی برای ایمنی شهری و حقوق عمومی دانست.
وی با تأکید بر اینکه ساختوسازهای خارج از ضوابط قانونی موجب بروز مشکلات متعدد در حوزه خدمات شهری، ایمنی و زیرساختها میشود، گفت: نادیده گرفتن مقررات شهرسازی نهتنها چهره شهرها و روستاها را مخدوش میکند، بلکه در مواقع بحران مانند زلزله یا سیل، خطرات جبرانناپذیری برای ساکنان به همراه دارد.
حقلطفی خواستار برگزاری جلسات ماهیانه با محوریت مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز شد و افزود: دستگاههای اجرایی باید در حوزه مأموریت خود با جدیت وارد عمل شوند و در پاسخ به استعلامها تسریع کنند.
وی عنوان کرد: همچنین در رسیدگی به پروندههای مرتبط، توجه ویژهای به احکام قضائی داشته باشند تا روند برخورد با تخلفات تسهیل شود.
حق لطفی تصریح کرد: پایبندی به قوانین و مقررات در برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز، نهتنها یک وظیفه اداری بلکه یک مسئولیت اجتماعی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین ادامه داد: دستگاهها باید با هماهنگی کامل، از بروز تخلفات جدید جلوگیری کرده و زمینه را برای اجرای عدالت شهری فراهم کنند.
وی با اشاره به نقش نظارت مردمی در کنترل تخلفات ساختمانی گفت: مردم بهترین ناظران هستند. اگر شهروندان احساس کنند که قانون در برابر تخلف بیتفاوت نیست، خود نیز در حفظ نظم شهری مشارکت فعالتری خواهند داشت.
حقلطفی در پایان با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه ساختوساز افزود: آموزش عمومی، اطلاعرسانی شفاف و برخورد قاطع با متخلفان باید همزمان پیش برود. ما باید به نقطهای برسیم که ساختوساز غیرمجاز نهتنها غیرقانونی، بلکه غیرقابلقبول از منظر اجتماعی باشد.
