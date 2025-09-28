به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین میرجعفریان، ظهر یکشنبه، در جلسه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و زمین‌خواری ویژه اسلامشهر با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان اظهار داشت: اسلامشهر به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و جمعیتی، بیش از دیگر نقاط استان در معرض ساخت‌وسازهای غیرمجاز قرار دارد و بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند پیامدهای جدی اجتماعی و اقتصادی در پی داشته باشد. وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید بدون اغماض و با تکیه بر قانون، نظارت‌ها را تشدید کنند.

وی ادامه داد: مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز نباید به اقدامات مقطعی محدود شود، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پایش مستمر است. بر همین اساس شهرداران اسلامشهر، چهاردانگه و احمدآباد مستوفی موظف‌اند با هماهنگی فرمانداری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مانع گسترش این پدیده شوند و در این زمینه هیچ کوتاهی پذیرفتنی نخواهد بود.

در پایان نشست مقرر شد با همکاری فرمانداری اسلامشهر، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، طرحی جامع برای کنترل و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز تدوین و در کوتاه‌ترین زمان اجرایی شود.