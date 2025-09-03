«شاهین؛ وعده صادق» از دل جنگ ۱۲روزه متولد شد؛ تولید بازی با یک میلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از بازی «شاهین: وعده صادق» با حضور محمد حاجیمیرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای، محمدصادق افراسیابی معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، جعفر بختیار دبیر نخستین رویداد ملی ایران برنده بازی و احسان هوشیاگر مدیر ارتباطات و امور بینالملل بنیاد ملی بازیهای رایانهای در سالن اجتماعات خبرگزاری مهر برگزار شد.
در ابتدای مراسم محمد حاجی میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: بازیهای جنگی یکی از محبوبترین ژانرهای جهانی در صنعت بازیسازی است و بسیاری از کشورها با سرمایهگذاری گسترده در این حوزه تلاش میکنند تا نسل جدید را با ارزشها و هویت ملی خود پیوند دهند. تجربه جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای پس از آن نیز نشان داد که اتحاد و انسجام ملی، بهعنوان یکی از گرانبهاترین داراییهای یک کشور، نیازمند تلاش مداوم برای حفظ و تقویت است.
وی افزود: یکی از راههای مؤثر برای ارتباط با نسل Z و نوجوانان، بهرهگیری از رسانههایی است که مورد علاقه این گروه قرار دارند؛ مانند بازیهای ویدئویی. خوشبختانه، توجه بیشتری به تولید بازیهای مرتبط با این حوزه شده است و بسیاری از نهادها و سازمانهای فرهنگی به این نتیجه رسیدهاند که استفاده از این مدیوم میتواند مسیری مناسب برای برقراری ارتباط با نسل جدید باشد. بازیهایی که نهتنها از نظر جذابیت گیمپلی قوی هستند، بلکه بازیکنان را با ارزشهای ملی و مفاهیمی همچون مقاومت آشنا میکنند، اهمیت زیادی پیدا کردهاند.
اختصاص جایزه ویژه بازیهای مقاومت در جشنواره بازیهای رایانهای
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: ما در بنیاد ملی بازیهای رایانهای تلاش میکنیم تا از این جریان حمایت کنیم و این رویکرد را میان بازیسازان ترویج دهیم. هدف ما این است که هر سال، آثار شایسته و برجستهای در زمینه بازیهای مرتبط با مقاومت تولید شود.
وی افزود: امسال نیز بخشی از جشنواره بازیهای ویدئویی ویژه این نوع بازیها اختصاص داده شده است. در این بخش، قرار است به بهترین بازی در حوزه مقاومت، جایزهای ویژه اهدا شود تا از توسعهدهندگان چنین آثاری تقدیر و انگیزه بیشتری برای تولید اینگونه محتواها ایجاد شود.
حاجی میرزایی گفت: هدف اصلی ما ایجاد همگرایی میان نهادها و سازمانهایی است که علاقهمند به فعالیت در این زمینه هستند. این تلاش بخشی از برنامههای آینده ما به شمار میرود و خوشحالیم که امروز در مراسم رونمایی یکی از بازیهایی حضور داریم که اهمیت موضوع توسط تیم سازندهاش بسیار درک شده است.
وی افزود: این بازی اولین تجربه سازندگان در این حوزه نیست، اما با بهرهگیری از تجربیات بازیهای قبلی و انجام کارهای تخصصی در زمینه زیرساختها، موفق شدهاند محصولی را طراحی کنند که قابلیت پشتیبانی از تعداد بالای بازیکن به صورت آنلاین داشته باشد.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: خوشحال هستیم که اهمیت این موضوع بیش از پیش درک میشود و شاهد ارائه محصولات ارزشمندی هستیم. از همین امروز بازیکنان میتوانند از این بازیها لذت ببرند. البته فرآیند توسعه این بازیها با انتشار اولیه به پایان نمیرسد؛ بلکه کار اصلی تیم توسعهدهنده آغاز میشود، شامل بهروزرسانیهای مداوم، افزودن مراحل جدید و بهینهسازی بازی که در نهایت طول عمر چندسالهای برای این محصولات فراهم میسازد.
وی ادامه داد: بررسی آمار مصرف بازی نشان میدهد که متوسط زمان صرفشده برای بازیهای ویدئویی حدود ۸۳ دقیقه در روز است، که نسبت به استفاده از بسیاری دیگر از محصولات رسانهای بالاتر محسوب میشود. اگر یک فیلم یا پویانمایی موفق در این حوزه تولید شود، نهایتاً ۸۰ تا ۸۵ دقیقه مخاطب را درگیر میکند، اما یک بازی ممکن است برای مدتی طولانی روی تلفن همراه یا تبلت بازیکن باقی بماند و هر روز استفاده شود. این ماندگاری، اثرگذاری زمان کلی صرفشده را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
حاجیمیرزایی گفت: علاوه بر این تعامل مستقیم بازیکن با روند بازی و امکان تصمیمگیری و مشاهده نتایج انتخابهایش، باعث میشود اثرگذاری عاطفی و تجربهی فردی او نسبت به محتوا بیشتر شود. چنین تعاملی نهتنها توجه مخاطب را حفظ میکند، بلکه به فرآیند درونیسازی پیامها و معناها نیز کمک میکند.
وی افزود: ما در بنیاد ملی بازیهای رایانهای، یک ساختار حمایتی تحت عنوان «همگرا» را از حدود شش یا هفت سال پیش کلیدش را زدیم. این ساختار به مرور رشد کرد و در یکی دو سال ابتدایی خدمات مختلفی ارائه میداد، اما بهتدریج فعالیت آن کمرنگتر شد و از جدیت اولیه فاصله گرفت. اکنون تلاش داریم این ساختار را دوباره فعال کرده و حمایتهای خود را بهصورت متمرکز در همین چهارچوب ارائه دهیم.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: حمایتها در قالبهای متنوعی طراحی شدهاند؛ بخشی از آن تسهیلات بانکی است، بخشی دیگر شامل کمکهای بلاعوض یا گرنتها، و قسمتی نیز خدمات غیرنقدی مانند حمایت از شرکت در رویدادهای بینالمللی، کمکهزینه حقوق و دستمزد، تأمین تجهیزات استودیو و موارد مشابه. همه این امکانات در ساختار «همگرا» فراهم خواهد شد و به زودی سایت جدید این برنامه نیز با تغییرات مثبت رونمایی میشود تا دسترسی برای تمام بازیسازان امکانپذیر باشد.
افراسیابی: یکی از اقدامات مهم بنیاد ملی بازیهای رایانهای در این روزها برنامهریزی برای رویداد سرمایهگذاری در تولید بازیهای مربوط به حوزه مقاومت است وی افزود: به شکل خاص، تمرکز ویژهای برای حمایت از بازیهای حوزه مقاومت داریم. هدف ما این است که بتوانیم بودجههای مختلف را در راستای همین رویدادها سرمایهگذاری کنیم؛ این سرمایهگذاری صرفاً محدود به تولید یک بازی از صفر نیست، بلکه میتواند شامل بهینهسازی بازیها، کمک به انتشار نسخه دوم بازیهای موفق و موارد مشابه باشد.
حاجیمیرزایی گفت: ما تلاش میکنیم رویداد اولیه در شهریورماه در اصفهان نقطه شروعی باشد تا تعداد چنین رویدادهایی در دیگر نقاط کشور افزایش پیدا کند. همچنین امیدواریم که بخشهای مختلف کشور چه خصوصی و چه حاکمیتی، اعتماد بیشتری به این ساختار پیدا کنند.
وی افزود: آنچه اهمیت دارد شفافیت و حرفهای بودن فرایند است؛ نه دخالتی در داوری داریم، نه در مرحله سرمایهگذاری. هیچ سهم یا مالکیتی از تیمهای شرکتکننده مطالبه نمیشود؛ امید داریم همین امر که اعتماد بیشتری را جلب کند. هدف اصلی ما فراهم کردن بستری برای ارتقای این صنعت است.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: با توجه به گردش مالی بالای صنعت بازی، بودجه کل این حوزه رقم قابل توجهی نیست، اما خوشبختانه در کشور بودجههایی چشمگیر برای این بخش پیشبینی شده است. به نظر میرسد قانونگذاران اهمیت بازیهای رایانهای را بیشتر از گذشته درک کردهاند؛ وظیفه ما این است که بتوانیم این بودجهها را به شکل کامل همگرا و مؤثر هدایت کنیم.
در ادامه صادق جبلی تولیدکننده بازی «شاهین: وعده صادق» و مدیر عامل مجموعه طراحان سفید گفت: ما در زمینه تولید بازیهای رایانهای، انیمیشنها و نرمافزارهای پیشرفته فعالیت میکنیم. یکی از پروژههای اخیر ما، بازی «شاهین؛ وعده صادق» است که در واقع نسخه ارتقایافتهای از بازی «شاهین» به شمار میآید؛ بازی که پیشتر توسط تیم ما تولید شده بود. «شاهین» بهعنوان یک پلتفرم دانشبنیان طراحی شده و فرصتی برای تولید بازیهای مرتبط با نبردهای هوایی فراهم میکند. این پلتفرم شامل ابزارها و زیرساختهای فنی گستردهای است، که همین مسئله امکان ثبت ماهیت دانشبنیان را برای این پروژه فراهم کرده است.
ایده بازی «شاهین وعده صادق» از دل روزهای حساس جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت
وی ادامه داد: اما ایده بازی «شاهین وعده صادق» از دل روزهای حساس جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت. در آن دوران که اینترنت قطع بود و آینده اقتصادی و دیجیتال به نوعی مبهم و ناپایدار به نظر میرسید، ما با اعضای تیم گرد هم آمدیم تا بررسی کنیم که چگونه میتوان این موقعیت دشوار را به فرصتی مثبت تبدیل کرد. شرایط سخت بود، اما بعد از بحث و تبادلنظر، به این نتیجه رسیدیم که این ایده میتواند به یک بازی جذاب تبدیل شود؛ اثری که علاوه بر سرگرمی، پیامهایی عمیق منتقل کند و در عین حال قدرت نظامی و توان دفاعی کشور را بهخوبی به نمایش بگذارد.
تولیدکننده بازی «شاهین: وعده صادق» ادامه داد: این پروژه طراحی شد تا محتوایی ارزشمند ارائه دهد، بهگونهای که نسل جوان بتواند دربارهی جنگها و رویدادهای مرتبط اطلاعات مفیدی کسب کند؛ آنهم بدون اینکه جنبه سرگرمی و جذابیت بازی تحت تأثیر قرار گیرد. شروع کار با چالشهای فراوان همراه بود، اما ما تصمیم گرفتیم بخشی از برنامههایمان را متوقف کنیم و فضای کاری استودیو را به طور کامل به این پروژه اختصاص دهیم. فکر میکنم حدوداً در روز پنجم یا ششم جنگ بود که این تصمیم اجرایی شد. نتیجه تلاشهایمان باعث شد یک ماه بعد اولین نسخه بازی منتشر شود. اکنون نیز همچنان مشغول توسعه و بهبود آن هستیم.
وی افزود: به نظر میرسد نسخه نهایی این بازی تا نیمه دوم شهریور منتشر شود که در آن بخشهای داستانی، آنلاین و محتواهای متنوع دیگری اضافه شده است. در همین بازه زمانی تاکنون بازخوردهای بسیار خوبی از پروژه دریافت کردهایم. نکته قابل توجه این است که با انتشار این بازی، نسخههای قبلی آن نیز به شکل چشمگیری مورد توجه قرار گرفتهاند؛ موضوعی که برای ما جالب است، زیرا نشاندهنده تقاضای بالای کاربران برای محتوای مرتبط در این حوزه محسوب میشود.
جبلی گفت: در این حوزه تولید محتوا، نیاز به ارائه محصولاتی با کیفیت بالا داریم. هرچند برخی از بازیهای ایرانی که پیشتر تولید شدهاند، گاهی نتوانستهاند از کیفیت لازم برخوردار باشند و این موضوع باعث شده تعدادی از مخاطبان نسبت به بازیهای ایرانی در حوزه مقاومت بدبین شوند. اما ما تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا یک محصول استاندارد و با کیفیت ارائه کنیم. همچنین این بازی بخشی از یک پروژه بزرگتر است که طی یک سال آینده قصد داریم آن را ارتقا داده و به نسخه دوم با قابلیتهای کاملاً آنلاین تبدیل کنیم. هدف این است که تمامی بازیکنان بتوانند در محیطی آنلاین تعامل داشته باشند؛ برای نمونه، ساخت فضای فرودگاهها، افزودن پرواز از روی باندها، و اضافه کردن امکانات فنی و جذاب دیگر به این پروژه در برنامه قرار دارد.
وی افزود: از لحاظ محتوایی، سه بخش ویژه برای این بازی طراحی شده است. بخش اول مربوط به داستانی است که به جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل اشاره دارد. در این بخش ما قصههایی از پدافند هوایی، عملیاتهای موشکی و مأموریتهای هوایی را از نگاه خلبانان ایرانی روایت میکنیم. جدا از داستان اصلی بازی، بخشی به نام دانشنامه طراحی شده است که به معرفی توانمندیها و تجهیزات دفاعی و نظامی ایران میپردازد. در این بخش، برای هر محصول دفاعی مهم، پروندهای به شکل روایت محور با تصاویر و کارهای گرافیکی ایجاد شده تا کاربران بتوانند با این تجهیزات و فضا آشنا شوند.
این بازیساز گفت: بخش دیگری از بازی نیز به شهدای کودک و نوجوان اختصاص یافته است که متأسفانه در دوران جنگ از دست رفتهاند. هدف از این بخش، یادآوری فداکاریها و اتحاد شکلگرفته در همان برههی زمانی است؛ موضوعی که برای هر کسی که وارد بازی شود، فارغ از سن و سال او، میتواند حسی خاص و آگاهیبخش ایجاد کند. کل طراحی این بازی تلاشی برای ترکیب جذابیت سرگرمی با انتقال پیامهایی مهم در زمینه تاریخچه جنگ و مقاومت است.
وی افزود: بازی «شاهین؛ وعده صادق» به دلیل استفاده از یک پلتفرم آماده، روند تولید بازی را از حالت زمانبر بودن خارج کرد و عمده هزینهها مربوط به نفر-ساعت نیروی انسانی بود که برای توسعه آن صرف شد. تیم شامل برنامهنویسان، طراحان گرافیکی، مدلسازها و گیم دیزاینرها بود که بخشهای مختلف بازی را کار کردند. از نظر اقتصادی، ساخت این بازی برای شرکت امید چندانی به سودآوری مستقیم نداشت. درآمد اصلی بازی بر مبنای کمکها یا دونیشنهای بازیکنان و حامیان قرار گرفته است.
این بازیساز گفت: بازی مقاومت از چند جنبه قابل بررسی است. در محور داستانی، شاید میتوان گفت مفهوم مقاومت در اینجا جای خود را به حمله داده است. نگاه اصلی ما در این پروژه جنبه محتوایی بود، نه اقتصادی. مخاطبان این بازی تنها کودکان نیستند؛ بلکه تمامی گروههای سنی از جمله افراد بالای ۴۰ سال نیز میتوانند مخاطب آن باشند. چون این بازی اکشن است اما فاقد خونریزی و صحنههای خشونتآمیز شدید، رده سنی آن مناسب برای افراد بالای ۷ سال طراحی شده است. موضوع اصلی جنگ ماشینی است، به همین دلیل خشونت بصری بالایی ندارد.
بازی شاهین: وعده صادق روی بستر اینترنت ملی
وی ادامه داد: هدف اصلی ما تولید محتوا بود؛ محتواهایی که در اینترنت و گوشیهای همراه حضور داشته باشند و حسی از تعلق خاطر به کشورمان را در فضای بازی منتقل کنند. شاید این هدف برای یک شرکت خصوصی کمی شعاری به نظر برسد، اما این انگیزه واقعی ما در توسعه بود. اگر پلتفرم قبلاً ساخته نشده بود، امکان تولید در مدت زمان کم وجود نداشت؛ چرا که تنها یک ماه پس از جنگ موفق به انتشار بازی شدیم. ساخت آن از صفر حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان هزینه میبرد، اما در شرایط فعلی هزینه تولید تقریباً یک میلیارد تومان بوده است.
جبلی گفت: این بازی دارای لیگ آنلاین است و پلتفرم شاهین امکان بازی آنلاین همزمان گروهی را نیز دارد که تا ۳۰ نفر میتوانند وارد فضای مشترک شده و با هم رقابت کنند. در نسخه فعلی ما جدول رتبهبندی آنلاین و لیگها را داریم. یکی از نکات مثبت پروژه این است که تمامی سرورها در داخل ایران قرار دارند و بستر اینترنت ملی، یعنی شبکه ملی اطلاعات (قاصد)، برای ارائه خدمات استفاده شده است. این بستر طراحی شده تا بدون وابستگی به سرویسهای خارجی فعالیت کند و حتی قابلیت صادرات بازی را فراهم کند.
وی افزود: برای مثال اگر بتوانیم ۱۰۰ بازی خوب ایرانی را با کیفیت مناسب روی این بستر ارائه دهیم، عملاً یک بسته صادراتی ۱۰۰ تایی از بازیها خواهیم داشت. تنها کافی است سروری از پلتفرم را در کشورهای دیگر مثل روسیه یا عراق قرار دهیم تا دسترسی آنلاین به این مجموعه فراهم شود. این موضوع ظرفیتهای تازهای ایجاد میکند که میتواند جریان جدیدی در صنعت بازیسازی ایران باشد. ما تنها بخشی از این پتانسیل گسترده را انتخاب کرده و دنبال کردهایم تا امکان بهرهبرداری واقعی فراهم شود.
در ادامه محمدصادق افراسیابی معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: برگزاری این جلسه در خبرگزاری مهر بیانگر توجه ویژه مهر به موضوع بازیهای مقاومت است. بازی که امروز رونمایی میشود، به نظر من گواهی بر حضور فعالانه بازیسازان ایرانی در عرصههای مختلف است، نشاندهنده اینکه آنها در صحنه هستند و به شکل جدی فعالیت میکنند.
مهمترین اقدام بنیاد ملی بازیهای رایانهای برنامهریزی برای رویداد سرمایهگذاری در تولید بازیهای حوزه مقاومت است
وی ادامه داد: این رونمایی همزمان با یاد جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس کشور ما اتفاق افتاده است؛ رویدادهایی که فعالان حوزه فرهنگ و هنر، بهویژه بازیسازان ایرانی، در جریان آن تلاش کردند تا با تولیدات خود در جنگ شناختی نقش ایفا کنند. این تولیدات توانستند مفاهیم دفاع مقدس و گسترش فرهنگ مقاومت را با استفاده از ظرفیت بازیهای رایانهای بیشتر از گذشته تقویت کنند. پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، این تلاش فرهنگی ادامه پیدا کرده و جدیتر شده است. تولید بازیهایی با محوریت مقاومت، بهخصوص مرتبط با جنگ ۱۲ روزه، اکنون بهصورت جدی محور توجه قرار دارد.
معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: یکی از اقدامات مهم بنیاد ملی بازیهای رایانهای در این روزها برنامهریزی برای رویداد سرمایهگذاری در تولید بازیهای مربوط به حوزه مقاومت است. تاکنون مذاکراتی با نهادهای مختلف انجام شده تا آنها در یک رویداد مشترک مشارکت کنند. نهادهایی که بودجه لازم برای سرمایهگذاری در این عرصه دارند، آمادگی خود را اعلام کردهاند تا بازیسازان بتوانند طرحها و ایدههای خود را برای تولید بازیهای جدید یا توسعه آثار موجود ارائه دهند. برنامهریزی شده تا این رویداد در هفته آخر شهریور ماه و همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شود.
وی افزود: بر اساس تفاهمنامه میان استانداری اصفهان و بنیاد ملی بازیهای رایانهای، نهادهایی که آمادگی دارند وارد همکاری جدی با استودیوهای بازیسازی شوند تا قراردادهایی را برای تولید یا توسعه بازیهای مرتبط با مقاومت منعقد کنند. این اتفاق امیدبخش آغاز فصل جدیدی در حمایت از فعالیتهای بازیسازی مرتبط با ارزشهای مقاومت خواهد بود.
حاجیمیرزایی: با توجه به گردش مالی بالای صنعت بازی، بودجه کل این حوزه رقم قابل توجهی نیست، اما خوشبختانه در کشور بودجههایی چشمگیر برای این بخش پیشبینی شده است
افراسیابی گفت: سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که به منظور مشارکت در یک رویداد تخصصی حوزه بازیهای مقاومت، ۲ میلیارد تومان سرمایهگذاری خواهد کرد. همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آمادگی خود را برای سرمایهگذاری یک و نیم میلیارد تومان در این رویداد اعلام کرده است. مرکز تولیدات کودک و نوجوان معاونت سیمای سازمان صدا و سیما نیز مبلغ ۳ میلیارد تومان را برای سرمایهگذاری در این پروژه اختصاص داده است. مجتمع مهوا نیز اعلام کرده ۲ میلیارد تومان به این رویداد اختصاص خواهد داد. علاوه بر این، سازمان بسیج مستضعفین و حوزه هنری کودک و نوجوان نیز اعلام آمادگی کردهاند برای سرمایهگذاری در این رویداد، اگرچه تاکنون رقم نهایی خود را مشخص نکردهاند. بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس نیز رقم ۳ میلیارد تومان را برای این طرح در نظر گرفته است.
وی افزود: به نظر میرسد با توجه به اینکه هنوز چند سازمان دیگر قطعیترین ارقام خود را اعلام نکردهاند، مجموع سرمایهگذاری این رویداد ممکن است از رقم ۴۰ میلیارد تومان عبور کند. این بودجه قرار است به تولید بازیهایی در حوزه مقاومت اختصاص یابد. باید اشاره کرد که این حجم سرمایهگذاری تضمینی بر توزیع یا استفاده دقیق آن نیست؛ زیرا ممکن است ایده یا طرحی به اندازهای منحصر به فرد باشد که تمام بودجه تنها برای تولید همان بازی صرف شود. همچنین احتمال دارد سرمایهگذاران تصمیم بگیرند بودجه خود را در میان چندین پروژه یا استودیو تقسیم کنند. همه چیز بستگی به کیفیت و خلاقیت طرحها دارد که توسط بازیسازان ارائه میشود.
معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: براساس اطلاعات اعلامشده، فراخوان نهایی این رویداد قرار است تا روز شنبه ۸ شهریور توسط بنیاد ملی بازیهای رایانهای منتشر شود. پس از آن، بازیسازان فرصتی کوتاه خواهند داشت تا طرحها و ایدههای خود را با محوریت تولید بازیهایی مرتبط با حوزه مقاومت، به ویژه جنگ ۱۲ روزه، ارائه دهند. یک مرحله داوری اولیه برای انتخاب پروژههای برگزیده انجام خواهد شد و در نهایت، رویداد به صورت حضوری در استان اصفهان برگزار خواهد شد. طبق برنامهریزیها، این رویداد در تاریخ ۲۶ شهریور ماه با حمایت استانداری اصفهان و همکاری آقای دکتر جمالی نژاد برگزار خواهد شد.
وی افزود: این رویداد میتواند فضایی تازه برای بازیسازان فعال در حوزه مقاومت ایجاد کند. با وجود تلاشهای زیادی که بازیسازان ایرانی در این زمینه انجام دادهاند، اگر مقایسهای با بازیهای خارجی داشته باشیم، هنوز بازیهای ایرانی حوزه مقاومت در میان پربازدیدترین عناوین قرار نگرفتهاند. هدف این رویداد آن است که با همراهی بازیسازان توانمند کشور و حمایت مالی نهادهای مرتبط، این وضعیت دستخوش تغییر شود و بازیهایی با کیفیت بالا و محتواهای قوی روانه بازار شوند.
افراسیابی گفت: پیمایش اخیر مصرف بازیهای رایانهای که نتایج آن به زودی منتشر میشود. نتایج این پیمایش نشان میدهد که هنوز در میان ۱۰ بازی برتر و پرطرفدار بازیکنان ایرانی، برخی از بازیهای حوزه مقاومت که ظرفیت جذب مخاطب بالایی دارند جایگاهی پیدا نکردهاند. بهعنوان مثال، بازی شاهین اکنون حدود ۲۰۰ هزار مخاطب دارد. با این حال، این بازیها با توسعه مناسب، ایجاد تغییرات لازم، و افزودن جذابیتهای بیشتر، میتوانند جایگاه خود را در سبد بازیهای پرطرفدار بازیکنان ایرانی تثبیت کنند.
وی افزود: ما در تلاش هستیم تا زمینهای را فراهم کنیم که تغییری مثبت و تحولآفرین در صنعت بازیهای رایانهای رخ دهد. هدف از برگزاری این رویداد نیز همین است؛ اینکه جریان تازهای شکل بگیرد. علاوه بر این، همزمان با جشنواره بازیهای رایانهای فجر امسال، یک بخش ویژه به محور مقاومت اختصاص داده شده است و بازیهای تولید فعلی نیز مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت تا از بهترین محصول موجود تقدیر شود.
معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: اگرچه وضعیت فعلی مطلوب نیست، اما امیدواریم با تلاشهای روزانه بتوانیم پیشرفتهای بیشتری را رقم بزنیم. ما در این حوزه تمرکز و سرمایهگذاری خود را بر ایجاد تحولات اساسی قرار دادهایم. همچنین، تولیدات فعلی در این رویداد بررسی خواهند شد و شایستهترین آثار مورد تقدیر قرار میگیرند. بخش ویژه جشنواره فجر نیز به بازیهای محور مقاومت اختصاص خواهد داشت تا تأثیرگذاری این محور بیشتر دیده شود.
در ادامه جعفر بختیار دبیر نخستین رویداد ملی ایران برنده بازی گفت: رویداد ملی ایران برنده، با محوریت بازیهای مقاومت و رشادت، به منظور تقویت حس دوستی، همبستگی و آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با مفاهیم استقامت و پایداری آغاز به کار کرد.
رویداد ایران برنده بازی با ۱۶ بازی کلید خورد
وی ادامه داد: این رویداد ابتدا با ۱۶ بازی کلید خورد و اکنون تعداد بازیها به ۳۰ عنوان از ۲۵ شرکت مختلف رسیده است، که همگی بر روی سایت ایران برنده در دسترس علاقهمندان قرار دارند. طبق بررسیهای انجامشده، جامعه مخاطب فعال در حوزه بازیهای مقاومت حدود ۱۰ میلیون نفر تخمین زده میشود. تاکنون حدود ۱۶ هزار و ۷۰۰ نفر توانستهاند از طریق سایت ایران برنده به این بازیها دسترسی پیدا کنند و آنها را تجربه کنند.
دبیر نخستین رویداد ملی ایران برنده بازی گفت: نحوه شرکت در این رویداد به این شکل است که پس از پایان هر بازی، یک چالش ساده برای کاربران تنظیم شده که آن را پس از انجام به دبیرخانه رویداد ارسال میکنند. دبیرخانه، از طریق پیامرسان بله با کانالی به نام ایران برنده فعالیت میکند و همچنین سایت رسمی این رویداد نیز به نام ایران برنده برای ارائه خدمات کامل در دسترس کاربران قرار دارد.
بختیار گفت: از امروز بازیها روی سایت ایران برنده قابل دسترسی هستند و امکانات جدیدی برای خدماترسانی بهتر به کاربران ایجاد شده است. همچنین تخفیفهایی ویژه برای کودکان در داخل محیط بازی در نظر گرفته شده تا تجربهای جذابتر برای آنها فراهم آید.
