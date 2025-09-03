پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد سجادی خواه رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور در راستای اجرای سیاست‌های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و طبق آئین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نسبت به پذیرش دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد اقدام می‌کند.

وی افزود: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی می‌توانند در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۰ شهریورماه سال ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه پذیرش دانشگاه به نشانی https://accept.pnu.ac.ir مدارک خود را بارگذاری و ثبت‌نام کنند.

رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور اظهار داشت: فرم گواهی دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی (پیوست ۱)، فهرست رشته‌محل‌های مجری مقطع کارشناسی ارشد (پیوست ۲) و سایر مدارک موردنیاز در فراخوان اطلاع‌رسانی شده است.

سجادی خواه خاطرنشان کرد: هدف دانشگاه پیام نور از اجرای این طرح، فراهم‌سازی بستر مناسب برای حمایت از نخبگان و هدایت استعدادهای درخشان در مسیر تحصیلات تکمیلی و تقویت سرمایه انسانی کشور است.

جهت دریافت فراخوان پذیرش و اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.