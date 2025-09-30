  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۲

نتایج پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه خواجه نصیر منتشر شد

نتایج پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه خواجه نصیر منتشر شد

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اسامی پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد از طریق سهمیه استعداد درخشان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد که اسامی پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد از طریق سهمیه استعداد درخشان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ منتشر شده است.

بر اساس اطلاعیه، پذیرش قطعی این افراد مشروط به احراز شرایط عمومی و انضباطی داوطلبان و تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود. همچنین، امور مربوط به ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان توسط مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دانشکده‌ها انجام می‌شود و زمان دقیق ثبت‌نام اواخر مهرماه اعلام خواهد شد.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنند.

کد خبر 6606619
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها