نتایج پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه خواجه نصیر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد که اسامی پذیرفتهشدگان مقطع کارشناسی ارشد از طریق سهمیه استعداد درخشان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ منتشر شده است.
بر اساس اطلاعیه، پذیرش قطعی این افراد مشروط به احراز شرایط عمومی و انضباطی داوطلبان و تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود. همچنین، امور مربوط به ثبتنام پذیرفتهشدگان توسط مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دانشکدهها انجام میشود و زمان دقیق ثبتنام اواخر مهرماه اعلام خواهد شد.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنند.
