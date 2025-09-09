به گزارش خبرنگار مهر، سجاد سجادیخواه با اعلام این خبر، اظهار داشت: دانشگاه پیامنور با اجرای این دستورالعمل، فرصت کمنظیری برای دانشجویان ممتاز و نخبگان علمی فراهم میآورد تا بدون آزمون و بر مبنای شایستگیهای علمی و پژوهشی در مسیر تحصیلات تکمیلی گام بردارند.
وی افزود: ثبتنام متقاضیان طبق دستورالعمل مرکز سنجش و آزمون انجام میشود و واجدان شرایط میتوانند تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ با مطالعه دقیق شرایط و ارسال مدارک خود به نشانی پست الکترونیک sanjesh@pnu.ac.ir در این فرآیند شرکت کنند و در بازه زمانی تعیین شده مدارک خود را ارسال کنند.
به گفته وی، این فرآیند بر پایه طرحهای استاد محور طراحی شده و ضمن شناسایی استعدادهای برتر، آنان را به سمت اولویتهای ملی و رفع نیازهای علمی کشور هدایت خواهد کرد.
رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیامنور تأکید کرد: پذیرش استعدادهای درخشان (استاد محور) در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد نه تنها مسیر علمی نخبگان را تسهیل میکند، بلکه با پیوند علم و نیازهای واقعی جامعه، گامی مؤثر در توسعه کشور خواهد بود.
گفتنی است: نتایج پذیرش پس از بررسی مدارک، مصاحبه تخصصی و تأیید سازمان سنجش آموزش کشور نهایی میشود. جهت دریافت فایل فراخوان و نحوه ثبت نام اینجا کلیک کنید.
