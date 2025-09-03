پذیرش دانشجو مقطع کارشناسی در دانشکده علوم قرآنی شیراز

زینب روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشکده علوم قرآنی شیراز که از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرده است، افتخار دارد بیش از ۷۰ درصد دانشآموختگانش با اندوختههای معنوی و علمی که در طی تحصیل به دست میآورند در نهادهای دولتی و غیردولتی مشغول به خدمت شوند.
وی با بیان اینکه این یک فرصت مغتنم برای علاقهمندان به علوم قرآنی است که بتوانند در عرصه معارف قرآنی به تحصیل بپردازند، ادامه داد: این دانشکده برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در مقطع کارشناسی، بدون نیاز به کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو میپذیرد.
رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز با اشاره به تحصیل رایگان دانشجویان در این دانشکده، افزود: خواهران و برادران علاقهمند به رشته علوم قرآن و حدیث میتوانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً با سوابق تحصیلی ۱۴۰۴، از ۱۱ تا ۱۵ شهریور ماه برای ثبتنام اقدام کنند.
روستایی تصریح کرد: متقاضیان همچنین میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به دانشکده علوم قرآنی شیراز واقع در بلوار زرگری شیراز مراجعه نمایند.
نظر شما