به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات غروب دوشنبه در دیدار با مسئولان میامی در بخشداری شهر رضوان بخش کالپوش با بیان اینکه برای توسعه شهرستان میامی به حمایت از سرمایه گذاری حوزه صنعت و انرژی نیاز است، ابراز داشت: تحقق این مهم مستلزم مدیریت و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است.

وی با بیان اینکه توسعه زیر ساخت و پرورش‌های بخش کالپوش در دستور کار است، افزود: یکی از این موارد قابل سرمایه گذاری حوزه انرژی پاک که زمینه ساز توسعه خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه میامی پتانسیل‌های خوبی در حوزه سرمایه گذاری دارد، ابراز داشت: میامی می‌تواند به شهری صنعتی با پتانسیل جذب سرمایه گذاری تبدیل شود.

ایلیات با تاکید بر اینکه برای سرمایه گذاری باید زیرساخت‌های لازم فراهم باشد، تصریح کرد: یکی از این مورد ضروری تأمین آب است که آبرسانی و کل مشکلات روستاها در اولویت قرار خواهد گرفت.

وی کلید توسعه منطقه را در پیگیری جدی، مدیریت صحیح و جذب به موقع اعتبارات ملی دانست و افزود: در این صورت می‌توان به توسعه متوازن منطقه امیدوارتر بود.