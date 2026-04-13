ثبت ۲۰۱ هزار درخواست همانندجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه تبصره ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تماممتن پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقهبندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تماممتن پیشنهادهها (پروپوزالها)، پایاننامهها، و رسالههای (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش؛ عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نشان میدهد.
همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تماممتن ۶۷۰ هزار عنوان پارسا، ۲۴۶ هزار عنوان پیشنهاده، ۸۹۴ هزار عنوان مقاله، و ۷۵۰ عنوان کتاب و روی هم با نزدیک به ۱۴۵ میلیون برگ، در این نشانی انجام میشود. سامانه «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشتههای همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش میدهد. در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، بیش از ۴۷ هزار استاد و نزدیک به ۷۲۹ هزار دانشجوی عضو سامانه همانندجو از ۷۸۵ مؤسسه، نزدیک به ۲۰۱ هزار درخواست همانندجویی داشتهاند. گزیده عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است.
گزیدۀ عملکرد همانندجویی پایاننامه، رساله، پیشنهاده، و مقاله در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
|
عملکرد همانندجویی
|
شمار
|
مؤسسههای عضو سامانه همانندجو
|
۷۸۵
|
درخواستهای همانندجویی مؤسسهها
|
۲۰۰.۹۲۹
|
استادان عضو سامانه همانندجو
|
۴۷.۲۱۱
|
دانشجویان عضو سامانه همانندجو
|
۷۲۸.۹۲۸
|
نشریههای علمی عضو سامانه همانندجو
|
۴۲۰
|
درخواستهای همانندجویی نشریهها
|
۱۸.۳۵۷
|
همایشهای عضو سامانه همانندجو
|
۷
|
درخواستهای همانندجویی همایشها
|
۷۲
عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایه وابستگی سازمانی آنها در جدول زیر آمده است.
عملکرد مؤسسهها در همانندجویی پایاننامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آنها در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
|
وابستگی سازمانی
|
شمار
مؤسسههای
عضو
|
شمار
درخواست
همانندجویی
|
شمار
استادان
عضو
|
شمار
دانشجویان
عضو
|
شمار
دانشآموختگان
تحصیلات تکمیلی*
|
وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری
|
۱۲۵
|
۱۲۷.۷۹۹
|
۳۰.۴۹۴
|
۳۷۶.۵۳۸
|
۴۲.۳۰۵
|
دانشگاه پیام نور
|
۱۷۶
|
۲۱.۵۵۳
|
۴.۴۱۸
|
۸۱.۱۵۸
|
۱۲.۳۶۷
|
دانشگاه جامع علمیکاربردی
|
۲
|
۳۰
|
۰
|
۲۸۵
|
۰
|
دانشگاه ملی مهارت
|
۱
|
۱۱۶
|
۳
|
۱.۰۴۵
|
۰
|
دانشگاه فرهنگیان
|
۶
|
۶۵۳
|
۸۳۰
|
۳.۳۹۱
|
۲۰۷
|
وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی
|
۱۱
|
۱.۶۱۶
|
۵۱۴
|
۵.۵۴۷
|
۱۶.۶۹۴
|
سایر دستگاههای اجرایی
|
۵۰
|
۲.۰۴۸
|
۷۷۹
|
۱۱.۴۰۴
|
۱.۳۴۸
|
مؤسسههای آموزش عالی غیردولتیغیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی
|
۲۹۲
|
۴۳.۲۷۸
|
۵.۶۶۴
|
۱۵۱.۶۲۷
|
۱۴.۸۴۷
|
دانشگاه آزاد اسلامی
|
۱۱۸
|
۳.۸۰۸
|
۴.۴۶۹
|
۹۶.۳۲۶
|
۳۳.۷۳۷
|
حوزههای علمیه
|
۴
|
۲۸
|
۴۰
|
۱.۶۰۷
|
۰
|
همه
|
۷۸۵
|
۲۰۰.۹۲۹
|
۴۷.۲۱۱
|
۷۲۸.۹۲۸
|
۱۲۱.۵۰۵
* شمار دانشآموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ از مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی است.
ریزِ گزارش همانندجویی و ثبت پایاننامهها، رسالهها، و پیشنهادهها در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در ۹۳ برگ، در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس همگان است.
