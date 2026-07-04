بازگشت بندر شهید باهنر به مدار رونق و از سرگیری صادرات کالاهای غیرنفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با اشاره به شرایط ویژه بندر شهید باهنر در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: بندر شهید باهنر به دلیل موقعیت راهبردی و ویژگیهای خاص عملیاتی خود، در میان بنادر کشور بیشترین آسیب را از این رخداد متحمل شد.
وی افزود: اما با وجود این شرایط، فعالیتهای بندری هرگز به طور کامل متوقف نشد و بخش مهمی از خدمات و عملیات با تلاش، درایت و همت شبانهروزی کارکنان، کارشناسان و فعالان حوزه دریایی و بندری تداوم یافت.
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان با بیان اینکه اکنون نیز با بهبود شرایط و فراهم شدن بسترهای لازم، روند بازگشت بندر به چرخه کامل فعالیت با سرعت مطلوب در حال انجام است، ادامه داد: عملیات صادرات کالاهای مختلف از جمله شیشه، بیکربنات سدیم، میوه و ترهبار، آهن اسفنجی و سایر کالاهای غیرنفتی از سر گرفته شده است.
محمدحسینی تختی با تأکید بر نقش مهم بندر شهید باهنر در توسعه تجارت دریایی کشور گفت: استمرار فعالیتهای این بندر و بازگشت آن به رونق گذشته، حاصل همدلی، برنامهریزی دقیق و تلاش تمامی مجموعههای عملیاتی، دریایی و پشتیبانی است و این روند با قدرت ادامه مییابد.
این مقام مسئول همچنین از رونق دوباره بخش واردات خبر داد و گفت: طی روزهای اخیر نیز چندین فروند شناور حامل کالاهای اساسی و تجاری در بندر شهید باهنر پهلو گرفتهاند و عملیات تخلیه و واردات محمولههایی از جمله برنج، حبوبات، خودرو و سایر کالاهای مورد نیاز کشور با موفقیت انجام شده است.
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