بررسی نقش هوش مصنوعی در درمان ناباروری و سرطان در کنگره رویان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شریف مرادی در کنفرانس خبری بیست و ششمین کنگره و بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی رویان که امروز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در پژوهشگاه رویان برگزار شد، گفت:رویکرد دانش سلول‌های بنیادی در دنیا و در رویان این است که بیماری‌هایی را درمان کند که با دانش فعلی پزشکی قابل درمان نیستند. یعنی در برخی بیماری‌های روش‌های درمانی پزشکی مدرن فعلی، هنوز روش‌های سنتی تلقی می‌شود. برای مثال سکته‌های قلبی با روش‌های فعلی به راحتی درمان نمی‌شوند و در دنیا و ایران، سکته قلبی یک قاتل درجه یک است. همچنین اختلالات کبدی و سایر بیماری‌هایی که پزشکی مدرن هنوز درمان قطعی برای آن‌ها ندارد، هدف فعالیت‌های ما در حوزه دانش سلول‌های بنیادی است.

وی ادامه داد: برای این منظور، ما ۱۵ سخنران خارجی و بین‌المللی را در این کنگره سلول‌های بنیادی دعوت کرده‌ایم تا یافته‌های علمی خود را با جامعه علمی مطرح کنند. ما ۱۰ محور را در کنگره تعیین کردیم که هفت محور آن کاملاً علمی هستند؛ اساتید در این محورها یافته‌های جدید و مهم خود را ارائه می‌کنند. سه محور دیگر، لوازم جانبی و حیاتی برای به ثمر رساندن دانش هستند.

از جنین و سلول‌های بنیادی تا سلول‌درمانی و مهندسی بافت

دبیر علمی بیست و یکمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی رویان در مورد محورهای این کنگره توضح داد: اولین محور، جنین و سلول‌های بنیادی است و بررسی می‌کند که این سلول‌ها چه قابلیتی دارند و چگونه می‌توانند تمامی سلول‌های بدن انسان را تولید کنند. محور دوم، زیست پزشکی مولکولی است که با درک مولکولی از سلول و بدن و بیماری‌ها، امکان ارائه درمان بهتر فراهم می‌شود. محور سوم، مهندسی زیستی و مهندسی بافت است، به این معنا که اگر بتوان بافت آسیب دیده را مهندسی کرد، بسیاری از ناهنجاری‌ها و بیماری‌ها قابل درمان می‌شوند. محور چهارم، سلول درمانی و مولکول درمانی است که رویان در آن کارآزمایی‌های بالینی مبتنی بر سلول‌های بنیادی انجام می‌دهد.

استفاده از سلول‌های بنیادی زوجین نابارور برای ایجاد جنین در آینده

وی افزود: ما برای برخی نیازهای آینده، از سلول‌های بنیادی زوج‌های نابارور استفاده می‌کنیم و تاکید می‌کنم که سلول‌های بنیادی همان زوج‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهیم. این سلول‌ها به جنین‌های آزمایشگاهی مشتق شده از همان زوج تبدیل می‌شوند و این مسیر به سمت پیشرفت‌های قابل اعتنا گام برمی‌دارد. این یکی از محورها است که در واقع به ارگانیسم‌ها و جنین‌های آزمایشگاهی و مدل‌سازی بیماری‌ها پرداخته می‌شود.

کاربردهای هوش مصنوعی در سلول‌های بنیادی و سرطان

مرادی خاطر نشان کرد: یکی از محورها کاربرد هوش مصنوعی در حوزه سلول‌های بنیادی و سرطان است. بعد از بیماری قلبی، قاتل درجه دوم است و پیامدهای اجتماعی و خانوادگی آن حتی از سکته قلبی بیشتر است؛ زیرا سکته قلبی به سرعت تکلیف را مشخص می‌کند ولی سرطان می‌تواند پیامدهای طولانی داشته باشد.

وی افزود: سه محور باقی‌مانده، محورهای جانبی اما حیاتی هستند. محور اول، مقررات رگولاتوری و استانداردسازی است؛ یعنی شما اگر می‌خواهید یک محصول آزمایشگاهی یا یک سلول بنیادی را به دستاوردی در آزمایشگاه تبدیل کنید، باید بررسی شود که آیا این دستاورد قابل تکرار است یا نه. محور دوم، ملاقات با دبیران مجلات علمی است. یکی از بحث‌های اصلی ما تعامل محققان، هیئت علمی پژوهش و دانشجویان با مجلات بین‌المللی علمی است. محور سوم، ملاقات با کارآفرینان است؛ برای این منظور ما از برخی از برترین مدیران عامل شرکت‌های برتر حوزه داروسازی، سلول درمانی و پزشکی بازساختی دعوت کرده‌ایم تا تجارب ارزشمند خود را با جامعه علمی به اشتراک بگذارند.

دبیر علمی کنگره خاطر نشان کرد: هدف این کنگره این است که با دعوت از دانشمندان برجسته ملی و بین‌المللی، دانش بنیادی و سلول درمانی با جامعه علمی به اشتراک گذاشته شود. این کنگره دارای امتیاز بازآموزی است و برای شرکت‌کنندگان در رشته‌های فوق تخصص خون و سرطان بالغین، دکترای پزشکی، مهندسی بافت، پزشکی ژنتیک مولکولی، دکترای زیست فناوری و علوم سلولی پزشکی سلامت مفید خواهد بود.

جزئیات بیستمین سمینار پرستاری و مامایی

دکتر زهرا عز آبادی دبیر علمی بیستمین سمینار پرستاری و مامایی در مورد اهداف این سمینار گفت: ما معتقدیم داشتن جامعه سالم در گرو داشتن کادر درمان سالم و آگاه است که شامل پزشکان و پرستاران می‌شود. با توجه به این رسالت، تلاش می‌کنیم آخرین دستاوردهای علمی در حوزه ناباروری را برای همکاران در این کنگره و سمینار ارائه کنیم تا بتوانیم نقش هر چند جزئی در ارتقای علمی و عملی این حوزه داشته باشیم.

وی افزود: امسال در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، دوازدهم و سیزدهم شهریور ماه، در سالن همایش‌های شهید بهشتی میزبان همکاران هستیم. این سمینار شامل چهار بخش است. در قسمت اول، موضوع ناباروری مطرح می‌شود و مروری بر دستاوردهای جدید در این حوزه داریم. ابتدا با بحث اسکلونوتراپی و درمان جدید در بیماران مبتلا به آندومتریوز شروع می‌کنیم و موضوعاتی درباره مدیریت و پیشگیری از بیماری‌های عفونی باکتریایی و ویروسی و تاثیر آن‌ها بر نتایج درمان ناباروری بررسی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در بخش دوم، با توجه به ورود هوش مصنوعی در درمان ناباروری، یک قسمت ویژه برای هوش مصنوعی اختصاص داده شده است. ابتدا به استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص و درمان، پیش‌بینی میزان موفقیت درمان و بیمارمحوری پرداخته می‌شود و در نهایت، چالش‌ها و محدودیت‌های احتمالی در استفاده از هوش مصنوعی بررسی خواهد شد.

عزآبادی گفت: بخش دیگر به موضوع سلامت جنسی و باروری اختصاص دارد. ابتدا بیماری‌ها و مسائل روانشناختی مؤثر بر سلامت جنسی و سپس تأثیر آلاینده‌های محیطی بررسی خواهد شد. در نهایت، با رویکرد پرستاری و مامایی، راهکارهای ارتقای سلامت جنسی ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: پنل آخر به مسائل ژنتیکی اختصاص دارد و مشکلات ژنتیکی مردان و زنان و تأثیر آن بر باروری بررسی خواهد شد. همچنین نقش مشاوره‌های ژنتیکی در تشخیص و درمان و روش‌های ارتقای سلامت جنین مورد بحث قرار می‌گیرد. این سمینار دارای امتیاز بازآموزی برای پرستاران، ماماها و پیراپزشکان است.