«نقاره زنی» ندای ورود به قطعه ای از بهشت است

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان عملیات بهسازی، فضای داخلی نقاره‌خانه حرم مطهر امام رضا (ع) چهره‌ای تازه یافته است؛ فضایی که با تلفیق هنر، نظم و ایمنی، آماده میزبانی شایسته‌تر از نوای صبحگاهی و شامگاهی بارگاه رضوی، است.

نقاره‌خانه حرم مطهر امام رضا (ع)، جایی که قرن‌هاست صدای طبل و کرنا آغاز و انجام روز زائران را با نغمه‌ای معنوی تلفیق می‌کند، این روزها فضای درونی‌اش، سیمایی نو به خود گرفته است.

طرحی که در دوطبقه و در مجموع فضایی به مساحت ۳۵ مترمربع طی مدت ۲ ماه اجرا شد تا فضای داخلی و محل انتظار نقاره نوازان و استقرار طبل و کرناها در این مکان قدیمی با جلوه‌ای درخور بارگاه هشتمین امام شیعیان، بار دیگر جان تازه بگیرد.

ساختمان نقاره‌خانه که در بالای ایوان ضلع شرقی صحن انقلاب اسلامی واقع شده، دارای سه‌طبقه است که طبقه همکف آن محل حضور نقاره نوازان، طبقه اول گرم‌خانه که محل نگهداری طبل‌ها و کرناها می‌باشد و طبقه دوم نیز محل نقاره نوازی، است.

تا پیش‌ازاین، فضای داخلی این ساختمان مدت‌ها مورد بازسازی و بهسازی قرار نگرفته بود و بخش‌هایی از آن نیاز به تعمیرات جدی نیاز داشت.

با حمایت یکی از خیران رضوی و همت خادمان سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر، از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴، هم زمان با آغاز ماه محرم، بهسازی فضای داخل ساختمان نقاره خانه نیز آغاز شد.

در این طرح، کف سیمانی طبقه فوقانی به سرامیکی تغییر یافت و سرامیک‌های فرسوده ورودی طبقه همکف با سرامیک‌های ۹۰ در ۹۰ سانتی متر جایگزین شد.

همچنین با دیوارچینی، مسیر راه پله از ورودی اصلی تفکیک گردید. پله‌های نقاره خانه نیز اصلاح و مسیر آنها تغییر یافت تا دسترسی‌ها، ایمن‌تر و روان‌ترشود.

زیبایی بصری فضا نیز با اجرای گچ بر روی دیواره‌های سیمانی، اجرای مقرنس گچ بری در سقف، ترمیم چارک‌های معرق اطراف پنجره‌ها و رنگ‌آمیزی دیوارها، درها و پنجره‌ها جان تازه گرفت. همچنین چهارچوب‌های فلزی تازه برای پنجره‌ها استحکام و جلوه‌ای هماهنگ، ایجاد کرد.

از سوی دیگر در این روند مرمت و بهسازی، فضای خدماتی نقاره‌خانه نیز سامان گرفت. کمد و قفسه‌هایی برای نگهداری طبل‌ها و کرناها در طبقه گرم‌خانه نصب شد، مبلمان تازه‌ای در نشیمن همکف قرار گرفت و فضای آبدارخانه اصلاح شد تا کاربری فضاها، به بهترین شکل ممکن برای خدمه انجام شود.

در کنار همه این‌ها، اجرای سقف کاذب در طبقات، ساماندهی کابل‌های برق با اجرای سینی کابل و داکت و راه‌اندازی سیستم اعلان حریق در دوطبقه سطح ایمنی را به شکل چشمگیری ارتقا داد.

اکنون نقاره‌خانه حرم مطهر امام رضا (ع)، در مکانی ساماندهی شده، ایمن و منظم‌، آماده است تا همچون گذشته، نوای صبحگاهی و شامگاهی را در فضای قدسی بارگاه رضوی، طنین‌انداز کند و زائران را با ندائی قدسی به قطعه‌ای از بهشت رهنمون سازد.