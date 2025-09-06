https://mehrnews.com/x38Xbh ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰ کد خبر 6581546 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰ حرم امام رضا(ع) در پرتو میلاد پیامبر اعظم(ص) مشهد - حرم مطهر امام رضا(ع) در آستانه میلاد پیامبر اعظم(ص) همچون آینه ای بهشت غرق در نور، سرور و شادی است. دریافت 9 MB کد خبر 6581546 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای حرم امام رضا(ع) و حضور پرشور زائران رضوی در چهارشنبه زیارتی چراغانی حرم مطهر امام رضا(ع) به مناسبت اعیاد ماه ربیع الاول «نقاره زنی» ندای ورود به قطعه ای از بهشت است برچسبها حرم امام رضا (ع) آستان قدس رضوی مشهد پیامبر اعظم (ص)
