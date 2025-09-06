  1. استانها
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

حرم امام رضا(ع) در پرتو میلاد پیامبر اعظم(ص)

حرم امام رضا(ع) در پرتو میلاد پیامبر اعظم(ص)

مشهد - حرم مطهر امام رضا(ع) در آستانه میلاد پیامبر اعظم(ص) همچون آینه ای بهشت غرق در نور، سرور و شادی است.

