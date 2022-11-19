دو پروژه آبرسانی در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضایی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به مسائل اخیر در کشور، افزود: استکبار جهانی دنبال تسخیر کشورهاست و وقتی نمی‌تواند از طریق جنگ نظامی به هدف خود برسد، وارد جنگ ترکیبی شده است.

وی تصریح کرد: امروزه وظیفه مسئولان بیشتر است و باید با کارها و اقدامات جهادی به این مردم شریف و نجیب خدمت کنند و مشکل مردم با تبعیض‌ها، فسادها و بی‌عدالتی ها است.

رضایی به دیگر برنامه‌های بسیج عشایر اشاره کرد و گفت: سرکشی از خانواده شهدای عشایر، برگزاری نشست بصیرتی، مسابقات فرهنگی و ورزشی بومی و محلی، تجلیل از رزمندگان ایثارگر دوران دفاع مقدس عشایر دیده شده است.

وی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب، حضور بسیجیان عشایر در همایش روز پنجم آذر ماه، یادواره شهدای عشایر بصورت حوزه‌ای و برگزاری میز خدمت در مناطق عشایری را از مهمترین این برنامه‌ها در هفته بسیج از سوی بسیج عشایر استان دانست.

رضایی گفت: طی این هفته بیش از یکهزار بسته معیشتی در بین خانواده‌ای نیازمند عشایری توزیع می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایر استان افزود: تیم‌های پزشکی و دامپزشکی به مناطق عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد اعزام و تا کنون ۱۳ مرحله واکسیناسیون دام عشایر انجام شده است.

رضایی ابراز داشت: در قالب رزمایش فاطمی ۵۰ گروه جهادی عشایر در مناطق عشایری استان در زمینه‌های مختلف فعال می‌شوند.