به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور برگزارشد، با اشاره به طرح برقی سازی موتورسیکلت‌های فرسوده در تهران، گفت: پیشتر قرار بود ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده برقی سازی شود که به جنگ ۱۲ روزه برخوردیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: انتظار داریم تا پیش از رسیدن به فصل آلودگی هوا، اجرای طرح برقی سازی ناوگان موتور شهر تهران را داشته باشیم. همچنین پیگیر تولید مازوت کم سوفلور هستیم. در این خصوص نیازمند همکاری وزارت نفت، صمت و نیرو هستیم.

انصاری همچنین تصریح کرد: موضوع بعدی درباره توزیع سوخت مازوت است که امیدواریم هرچه زودتر مورد نظر قرار بگیرد.