پرداخت ۱۰۰ درصد مطالبات کلزاکاران میاندورود

فاطمه عباس‌پور در گفتگو با خبرنگار با اشاره به روند پرداخت مطالبات کشاورزان کلزاکار و گندمکار گفت: تاکنون ۱۰۰ درصد مطالبات کلزاکاران به طور کامل پرداخت شده است.

وی گفت: همچنین بیش از ۸۰ درصد از مطالبات گندمکاران نیز تسویه شدهو مابقی نیز در دست اقدام است.

وی افزود: توزیع کودهای شیمیایی یارانه‌ای مطابق روال در جریان است و کودهای مورد نیاز برای کشت پاییزه نیز خریداری و در دسترس کشاورزان قرار گرفته است.

همچنین نماینده بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان در جریان این بازدید مدارک و روند پرداخت مطالبات و توزیع کود را بررسی و از نزدیک نحوه اجرای برنامه‌ها را ارزیابی کرد.