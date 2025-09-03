  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۰

پرداخت ۱۰۰ درصد مطالبات کلزاکاران میاندورود

میاندرود- مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از پرداخت کامل مطالبات کشاورزان کلزاکار و بیش از ۸۰ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد.

فاطمه عباس‌پور در گفتگو با خبرنگار با اشاره به روند پرداخت مطالبات کشاورزان کلزاکار و گندمکار گفت: تاکنون ۱۰۰ درصد مطالبات کلزاکاران به طور کامل پرداخت شده است.

وی گفت: همچنین بیش از ۸۰ درصد از مطالبات گندمکاران نیز تسویه شدهو مابقی نیز در دست اقدام است.

وی افزود: توزیع کودهای شیمیایی یارانه‌ای مطابق روال در جریان است و کودهای مورد نیاز برای کشت پاییزه نیز خریداری و در دسترس کشاورزان قرار گرفته است.

همچنین نماینده بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان در جریان این بازدید مدارک و روند پرداخت مطالبات و توزیع کود را بررسی و از نزدیک نحوه اجرای برنامه‌ها را ارزیابی کرد.

