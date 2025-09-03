امام جمعه قزوین: بزرگداشت مفاخر علمی گامی در مسیر خودشناسی ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین مظفری در آئین نکوداشت رضا شعبانی، استاد برجسته تاریخ و برنده جایزه علامه طباطبایی که عصر چهارشنبه در تالار آینده‌پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد با بیان اینکه تاریخ آیینه‌ای برای عبرت‌آموزی و هدایت انسان‌ها است، گفت: مطالعه گذشته انسان را به درک عمیق‌تری از مسیر زندگی‌اش می‌رساند.

وی افزود: هر جامعه‌ای که از تجربیات نیاکان خود بهره‌مند شود، آینده‌ای روشن‌تر خواهد داشت.

امام جمعه قزوین با اشاره به جایگاه دانش در تعالی انسان افزود: علم نه‌تنها جایگاه فرد را ارتقا می‌دهد، بلکه اگر با اخلاق و شایستگی همراه باشد، به سعادت حقیقی منجر خواهد شد. فضیلت دانش مایه رفعت مؤمنان و دانشمندان است.

وی در ادامه با ابراز تأسف از کم‌توجهی به علوم انسانی در میان استعدادهای برتر کشور اظهار داشت: ای کاش نخبگان بیشتری به حوزه‌های علوم انسانی روی می‌آوردند.

حجت‌الاسلام حسین مظفری تصریح کرد: امیدواریم در آینده شاهد گرایش بیشتر به این عرصه باشیم، چرا که شناخت انسان و جامعه نیازمند تعمق در این علوم است.

حجت‌الاسلام مظفری نکوداشت چهره‌های علمی را نوعی خودشناسی ملی دانست و گفت: جامعه‌ای که بزرگان خود را نشناسد، در واقع از شناخت خود محروم مانده و چنین جامعه‌ای نمی‌تواند آینده‌ای درخشان رقم بزند.

وی در پایان با تجلیل از شخصیت علمی و اخلاقی رضا شعبانی خاطرنشان کرد: ایشان تلفیقی از دانش، هنر، اخلاق و شایستگی‌های علمی و عملی هستند. از همه دست‌اندرکاران این مراسم ارزشمند برای تلاش‌هایشان در پاسداشت مفاخر ملی، طلب عزت و سلامت روزافزون داریم.