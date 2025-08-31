برپایی ۴۰ برنامه فرهنگی در هفته بزرگداشت روز قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اکبری ظهر یکشنبه در مراسم آغاز روز قزوین اظهار کرد: رویکرد «قزوین، شهر پرنشاط» در سال گذشته بهطور جدی در دستور کار مدیران شهری قرار گرفته و حمایت استانداری از حوزههای فرهنگی و گردشگری، نقطه قوت این مسیر بوده است.
اکبری با اشاره به جایگاه فرهنگی قزوین در کشور تأکید کرد: این شهر همواره در عرصه فرهنگ پیشتاز بوده و تحقق این جایگاه نیازمند همدلی و مشارکت بیشتر میان نهادها و شهروندان است.
وی تصریح کرد: در برنامههای هفته فرهنگی، از جشن بزرگ روز قزوین در سرای سعدالسلطنه با حضور هنرمندان گرفته تا اجرای زنده تئاتر در گذر هنر، همایش خوشنویسی، معرفی شهروند نمونه، و طرح «هر محله، یک سینما» برای مناطق کمبرخوردار، مجموعهای از فعالیتهای متنوع در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین ادامه داد: تورهای محلهگردی، نمایش خوشنویسی در نمای شهری، کاروانهای تاریخی، ایستگاههای فرهنگی، جشنواره بازیهای خانوادگی، کارگاههای گردشگری، محافل شعر و ادب، بزرگداشت مفاخر و شهدا، و جام ورزشی محلات از دیگر برنامههای این هفته هستند.
وی عنوان کرد: در بخشهای ویژهتر، جشنواره ورزشهای باستانی، آیین قیمهنثار، برپایی سیرک، رونمایی از کتاب «التدوین فی اخبار قزوین» و آغاز جشنواره تئاتر طنز عبید زاکانی نیز در دستور کار قرار دارد.
اکبری ابراز امیدواری کرد: با همکاری نهادهای اجرایی و مشارکت فعال شهروندان، این هفته به فرصتی برای شادی، همبستگی و بازشناسی هویت فرهنگی قزوین تبدیل شود.
