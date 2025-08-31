  1. استانها
  2. قزوین
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵

مردم چقدر روز قزوین را می شناسند؟

مردم چقدر روز قزوین را می شناسند؟

قزوین- نهم شهریور به نام روز قزوین نامگذاری شده اما مردم قزوین چقدر با این روز و علت نامگذاری آن آشنا هستند؟

دریافت 284 MB
کد خبر 6576293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها