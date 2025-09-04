  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۱

پایش ۶۲هزار کیلومتر از اراضی کشاورزی هرمزگان

بندرعباس - فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان از پایش بیش از ۶۲ هزار کیلومتر از اراضی استان هرمزگان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل رئوفی از پایش گسترده اراضی استان هرمزگان با هدف شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۶۲ هزار و ۴۰۵ کیلومتر از اراضی ملی و کشاورزی استان رصد و پایش شده است.

وی ادامه داد: پایش اراضی با استفاده از فناوری‌های نوین، تصاویر ماهواره‌ای و همچنین بازدیدهای میدانی توسط کارشناسان گشت استان انجام شده است که هدف اصلی آن، پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری‌های بدون مجوز در اراضی زراعی و منابع طبیعی است.

رئوفی تصریح کرد: تغییر کاربری‌های غیرمجاز، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی، حفظ محیط‌زیست و پایداری منابع پایه تولید به‌شمار می‌روند و به همین دلیل، برخورد با این پدیده در دستور کار جدی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه پایش اراضی به‌صورت مستمر ادامه دارد، تأکید کرد: در مواردی که تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شود، اقدامات قانونی لازم از جمله تشکیل پرونده، صدور اخطار و پیگیری قضائی در چارچوب تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام خواهد شد.

رئوفی در پایان یادآور شد: مشارکت مردم، دهیاران و شوراهای اسلامی در شناسایی و گزارش ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌تواند نقش مؤثری در حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی داشته باشد و یگان آمادگی دارد به این گزارش‌ها رسیدگی فوری و قانونی انجام دهد.

