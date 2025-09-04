پایش ۶۲هزار کیلومتر از اراضی کشاورزی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل رئوفی از پایش گسترده اراضی استان هرمزگان با هدف شناسایی تغییر کاربریهای غیرمجاز در سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۶۲ هزار و ۴۰۵ کیلومتر از اراضی ملی و کشاورزی استان رصد و پایش شده است.
وی ادامه داد: پایش اراضی با استفاده از فناوریهای نوین، تصاویر ماهوارهای و همچنین بازدیدهای میدانی توسط کارشناسان گشت استان انجام شده است که هدف اصلی آن، پیشگیری از ساختوساز غیرمجاز و تغییر کاربریهای بدون مجوز در اراضی زراعی و منابع طبیعی است.
رئوفی تصریح کرد: تغییر کاربریهای غیرمجاز، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی، حفظ محیطزیست و پایداری منابع پایه تولید بهشمار میروند و به همین دلیل، برخورد با این پدیده در دستور کار جدی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه پایش اراضی بهصورت مستمر ادامه دارد، تأکید کرد: در مواردی که تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شود، اقدامات قانونی لازم از جمله تشکیل پرونده، صدور اخطار و پیگیری قضائی در چارچوب تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها انجام خواهد شد.
رئوفی در پایان یادآور شد: مشارکت مردم، دهیاران و شوراهای اسلامی در شناسایی و گزارش ساختوسازهای غیرمجاز میتواند نقش مؤثری در حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی داشته باشد و یگان آمادگی دارد به این گزارشها رسیدگی فوری و قانونی انجام دهد.
