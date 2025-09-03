شهادت ۴ لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله دشمن اسرائیلی به شهرک الطیبه در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسید.

این مرکز همچنین بیان کرد که در حمله دشمن اسرائیلی به شهرک الخرایب در جنوب لبنان نیز یک نفر شهید و یک نفر دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری لبنان نیز از شهادت یک نفر در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک شبعا در جنوب لبنان خبر داد.

ساعاتی قبل نیز در جریان حمله پهپادی به شهرک یاطر در جنوب لبنان یک لبنانی به شهادت رسید.

گفتنی است حملات پهپادی اسرائیل به عمق خاک لبنان و هدف قرار دادن افراد و وسایل نقلیه، به یکی از اقدامات روزمره رژیم صهیونیستی تبدیل شده است و این در حالیست که دولت لبنان در داخل این کشور بر خلع سلاح حزب الله تاکید دارد. در همین خصوص جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چند روز قبل، رشته حملاتی هوایی به منطقه «علی الطاهر» در جنوب لبنان انجام دادند. با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، این رژیم به طور مکرر غیرنظامیان لبنان را هدف قرار می‌دهد و این آتش بس را نقض می‌کند.