حمله موشکی جدید یمن علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی از حمله موشکی جدید نیروهای مسلح یمن به سرزمینهای اشغالی خبر داد.
ارتش اسرائیل با صدور بیانیهای مدعی شد که یک موشک شلیک شده از یمن علیه سرزمینهای اشغالی را رصد و رهگیری کرده است.
بنابر ادعای ارتش رژیم صهیونیستی این موشک در منطقهای در خارج از سرزمینهای اشغالی فرود آمده است.
دیشب نیز نیروهای مسلح یمن با انتشار بیانیهای اعلام کرد که با شلیک یک موشک بالستیک هایپرسونیک «فلسطین -۲» هدفی حساس در غرب بیتالمقدس و همچنین با یک پهپاد، تأسیساتی حیاتی در حیفا را هدف قرار دادهاند.
بر اساس این بیانیه، این سلسله عملیات «با موفقیت» به اهداف تعیینشده اصابت کرده و موجب هجوم شمار زیادی از شهرکنشینان اسرائیلی به پناهگاهها شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای مدعی شد: پس از انجام چند آزمایش مشخص شد که موشکی که روز چهارشنبه از یمن شلیک شد، خوشهای بوده است.
از سوی دیگر، پلیس رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که پس از شلیک موشک از یمن، سه محل وقوع انفجارهای ثانویه در «فرماندهی مرکزی» کشف شد.
پلیس اسرائیل نسبت به باقیمانده مواد منفجره هشدار داد و از ساکنان سرزمینهای اشغالی خواست از این منطقه دوری کنند.
نیروهای مسلح یمن طی روزهای اخیر و پس از شهادت تعدادی از مقامت سیاسی خود در پی حمله رژیم صهیونیستی به مراکز غیر نظامی، حملات موشکی علیه رژیم صهیونیستی را تشدید کرده است. دیروز طی چندین نوبت موشکهای نیروهای مسلح یمن اهداف مختلف در سرزمینهای اشغالی را هدف قرار داد.
نظر شما