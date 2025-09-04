واشنگتن خطاب به لبنان: زمان برای خلع سلاح حزب الله رو به اتمام است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که دولت آمریکا به رهبران لبنان هشدار داده که زمان برای خلع سلاح حزب الله رو به اتمام است.
به نوشته این روزنامه، مقامات دولت ترامپ نگرانند که دولت لبنان در رویارویی احتمالی با حزب الله عقبنشینی کند.
قرار است فردا جمعه، کابینه دولت نواف سلام، نخست وزیر لبنان جلسهای با موضوع انحصار سلاح برگزار کند و این موضع در حالی است که دولت لبنان در سایه ادامه تجاوزهای اسرائیل به خاک لبنان، موجی از انتقادات را در داخل این کشور به همراه داشته است.
گفتنی است که از زمان توافق آتشبس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل دهها بار آن را نقض کرده که این موضوع به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنانی منجر شده است.
آتشبس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بینالمللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.
