به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی، شامگاه چهارشنبه در آیین رونمایی از پوستر هشتمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان که در کاخ چهلستون اصفهان برگزار شد، اصفهان را شهری دانست که همواره مظهر علم، هنر و شکوه تمدن ایران بوده است.

وی با ابراز خرسندی از حضور دوباره خود در این شهر در مدت مسئولیت خویش، از دیدار همکاران و جامعه هدف سازمان بهزیستی در اصفهان ابراز رضایت کرد و از رئیس بهزیستی استان اصفهان برای فراهم‌سازی بستر این حضور و همچنین از فرشته خانم هنرمند که اثری ارزشمند را به شکلی غیرمتعارف خلق و به وی اهدا کرده بود، قدردانی کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برنامه‌های تحولی این سازمان گفت: یکی از ده چرخش تحول‌آفرین در سازمان، حرکت از ایزوله‌سازی و تفکیک به سمت تلفیق‌گرایی و اجتماعی‌سازی است که این نشست نمونه‌ای روشن از تحقق آن به شمار می‌رود.

وی افزود: در این راستا سه اتفاق مهم در جریان برگزاری جشنواره رسانه‌ای معلولان رقم خورده است؛ نخست، برگزاری هشتمین جشنواره خبرنگاران افراد دارای معلولیت که به باور وی نقش پررنگی در اجتماعی‌سازی مأموریت‌های سازمان دارند. دوم، ایجاد خبرگزاری ویژه حوزه معلولان که به گفته دکتر کریمی در حال شکل‌گیری است. سوم، راه‌اندازی خانه بزرگ هنر افراد دارای معلولیت در تهران که در دست اقدام قرار دارد.

حسینی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهای هنری در اصفهان، این شهر بیش از تهران نیازمند چنین خانه‌ای است و بر همین اساس مقرر شد با همکاری دکتر کریمی، خانه هنر افراد دارای معلولیت در اصفهان نیز ایجاد شود. به گفته وی، آثار هنرمندان دارای معلولیت که گاه با پا و بدون استفاده از دست خلق می‌شود، گواهی روشن است بر توانمندی‌هایی که حتی بسیاری از هنرمندان سالم نیز قادر به آفرینش مشابه آن نیستند.

وی اضافه کرد: این اندیشه که هنرمندان دارای معلولیت باید مکانی دائمی برای خلق و عرضه آثار خود داشته باشند، با مشاهده هنر آنان در اصفهان قوت گرفت. از این‌رو خانه هنر می‌تواند پاتوقی برای تولید، نمایش و ترویج آثار این هنرمندان باشد. علاوه بر این، سازمان بهزیستی در حال آماده‌سازی گالری بین‌المللی دستاوردهای افراد دارای معلولیت است که به صورت فیزیکی و مجازی راه‌اندازی خواهد شد تا ضمن نمایش آثار در سطح جهانی، بستر تبادل و معرفی بیشتر آنان فراهم شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه خبرنگاری، جشنواره رسانه‌ای و هنر همگی ابزارهایی برای اجتماعی‌سازی و جامعه‌پذیری اهداف سازمان بهزیستی هستند، تصریح کرد: این ابزارها، سازمان را از گوشه‌نشینی و انزوا خارج و به بدنه جامعه پیوند می‌زنند و زمینه مشارکت اجتماعی برای دستیابی به زندگی بهتر و بهزیستن را فراهم می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضورش در اجلاس هجدهم سازمان ملل متحد در نیویورک خاطرنشان کرد: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این نشست، حضور مستقیم وزرای دارای معلولیت و تشکل‌های فعال در حوزه معلولان پشت تریبون بود. این حضور موجب شد صدای افراد دارای معلولیت با دقت و توجه بیشتری شنیده شود.

حسینی گفت: امروز نیز در اصفهان همان نوا و همان صدا از زبان هنرمندان دارای معلولیت شنیده شد؛ چه در سرودهای زیبایی که با صداقت و احساس اجرا شد و چه در هنری که با تلاش و خلاقیت تولید گردید.