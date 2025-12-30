مهدی جمالی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت توجه نظام‌مند به استعدادهای افراد دارای معلولیت گفت: جامعه‌ای موفق است که همه ظرفیت‌های انسانی خود را ببیند و برای شکوفایی آن برنامه داشته باشد. افراد دارای معلولیت نه‌تنها نیازمند حمایت، بلکه شایسته فرصت برای بروز توانمندی‌ها و حضور فعال در عرصه‌های اجتماعی هستند.

وی افزود: حوزه فرهنگ و هنر یکی از مؤثرترین بسترها برای ظهور استعدادهای این قشر است؛ چرا که هنر محدودیت‌ها را کنار می‌زند و امکان ارتباط، بیان و مشارکت را برای افراد دارای معلولیت فراهم می‌کند. تجربه‌های موفق نشان داده است که فعالیت‌های هنری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد به نفس، خودباوری و نقش‌آفرینی اجتماعی این عزیزان شود.

استاندار اصفهان با اشاره به نقش درمانی هنر تصریح کرد: استفاده از ابزار هنر در مسیر توانبخشی و درمان، امروز به‌عنوان یکی از رویکردهای کارآمد شناخته می‌شود. هنر درمانی می‌تواند به بهبود شرایط روحی، روانی و اجتماعی افراد دارای معلولیت کمک کرده و زمینه حضور فعال‌تر آنان در جامعه را فراهم کند.

جمالی‌نژاد با تأکید بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و پرورش استعدادهای افراد دارای معلولیت گفت: کشف استعداد نیازمند آموزش تخصصی، حمایت مستمر و تعامل میان دستگاه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی است. اگر این زیرساخت‌ها به‌درستی ایجاد شود، بسیاری از توانمندی‌های پنهان افراد دارای معلولیت به فرصت‌های ارزشمند فرهنگی تبدیل خواهد شد.

وی افزود: هنر همچنین ابزاری مؤثر برای فرهنگ‌سازی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت است. نمایش توانایی‌ها و خلاقیت‌های این افراد در قالب رویدادهای هنری می‌تواند به پذیرش اجتماعی بیشتر و تقویت همدلی در جامعه منجر شود.

استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «آفتاب» به میزبانی اصفهان گفت: این جشنواره که امروز با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد، نمونه‌ای موفق از بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای توانمندسازی و افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت است و می‌تواند الگویی برای توسعه چنین رویدادهایی در سطح کشور باشد.