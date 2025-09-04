فرانسه گوگل را ۳۲۵ میلیون یورو جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، هر دو پلتفرم که میلیون‌ها کاربر در فرانسه دارند، مشمول دو مورد از سنگین‌ترین جریمه‌های سازمان CNIL شده‌اند. گوگل با مبلغ ۳۲۵ میلیون یورو و شین با ۱۵۰ میلیون یورو جریمه شدند. رگولاتور فرانسه اعلام کرد که هر دو شرکت نتوانسته‌اند رضایت آگاهانه کاربران را قبل از تنظیم کوکی‌های تبلیغاتی در مرورگرهایشان به دست بیاورند. البته هر دو شرکت هنوز می‌توانند به این تصمیم اعتراض کنند.

کوکی‌ها در حقیقت فایل‌های کوچکی هستند که توسط وب‌سایت‌ها در مرورگرها ذخیره می‌شوند و می‌توانند داده‌هایی از فعالیت آنلاین کاربران جمع‌آوری کنند. به همین دلیل، کوکی‌ها برای تبلیغات آنلاین و مدل‌های کسب‌وکاری بسیاری از پلتفرم‌های بزرگ، حیاتی محسوب می‌شوند.

سازمان CNIL در پنج سال گذشته روند بررسی دقیق‌تری بر استفاده شرکت‌ها از داده‌های کاربران اعمال کرده است. این روند بخشی از یک استراتژی کلی برای هماهنگ‌سازی بازیگران بازار است و به‌ویژه سایت‌ها و خدماتی را که ترافیک بالایی دریافت می‌کنند، هدف قرار می‌دهد. شرکت شین مقادیر عظیمی از کوکی‌ها را که ماهانه روی رایانه‌های ۱۲ میلیون کاربر در فرانسه قرار می‌داد، جمع‌آوری کرده است.

این شرکت پوشاک ارزان‌قیمت آسیایی در جلب رضایت کاربران یا اطلاع‌رسانی کافی به آن‌ها کوتاهی کرده و همچنین گزینه‌های ناکافی برای لغو رضایت ارائه داده است. شین از زمان آغاز تحقیقات، سیستم‌های خود را برای مطابقت با الزامات CNIL و قوانین فرانسه و اروپا به‌روزرسانی کرده است. این شرکت اعلام کرده که به جریمه اعتراض خواهد کرد، زیرا آن را کاملاً نامتناسب می‌داند.

گوگل نیز اعلام کرده که این تصمیم را بررسی می‌کند و تأکید کرده به درخواست‌های قبلی CNIL عمل کرده است.