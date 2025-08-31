یوتیوب مجبور به پیروی از قوانین اتریش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، یک گروه برجسته‌ مبارزه با نقض حریم خصوصی اتریشی به نام Noyb شکایاتی را علیه ۸ سرویس پخش آنلاین از جمله یوتیوب و نتفلیکس، ثبت و آنها را به «نقض ساختاری» مقررات حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا متهم کرد. شکایت علیه یوتیوب از سوی یک کاربر اتریشی در سازمان حفاظت از داده های این کشور ثبت شده بود. این رگولاتور تایید کرد که درباره شکایتی که Noyb ثبت کرده به تصمیمی علیه گوگل (یوتیوب) دست یافته است.

این گروه در شکایت خود اعلام کرده بود سرویس های مذکور قانون حفاظت ازداده های عمومی این منطقه(GDPR) را نقض کرده اند زیرا این شرکت ها به کاربران اجازه دسترسی به داده های ذخیره شده را نمی دهند یا درباره شیوه استفاده از داده های مذکور اطلاع رسانی نمی کنند.

گوگل که مالک یوتیوب است، اکنون چهار هفته فرصت دارد تا از تصمیم رگولاتور اتریشی پیروی کند اما می تواند خواستار تجدیدنظر نیز شود. Noyb تصمیم این رگولاتور را یک برد خواند اما از اینکه پنج سال ونیم طول کشید تا چنین رای صادر شود، اظهار تاسف کرد.