وزیر کشاورزی آمار ۹۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در گفتوگوی ویژه خبری سیما، به تشریح عملکرد یک ساله این وزارتخانه پرداخت و گفت: یکی از اهداف مهم بخش کشاورزی، دستیابی به حدود ۹۰ درصد خودکفایی در محصولات اساسی به جز دانههای روغنی است که طبق پیشبینیها در پایان برنامه پنجساله محقق خواهد شد.
وی با اشاره به محدودیت منابع افزود: برآوردهای ابتدای سال نشان داد برای تحقق کامل اهداف برنامه حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است که به دلیل شرایط بودجهای فاصله قابل توجهی با آن وجود دارد با این حال دستیابی به هدف ۹۰ درصدی در سبد کالاهای اساسی تا پایان برنامه قطعی است.
نوری قزلجه تأکید کرد: در برخی محصولات مانند شکر و گوشت قرمز هدفگذاری ما تحقق ۱۰۰ درصدی خودکفایی است و در سایر اقلام نیز سطح تولید فراتر از اهداف تعیینشده خواهد بود. او این موفقیت را منوط به تلاش کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی دانست.
او با استناد به آخرین آمار مرکز آمار ایران اظهار کرد: بخش کشاورزی با وجود مشکلات متعدد توانسته است در یک سال گذشته از رشد منفی ۲.۴ درصد به رشد مثبت ۳.۲ درصد برسد. به عبارت دیگر، رشدی معادل ۵ تا ۶ واحد درصدی در این بخش محقق شده است که یک تحول قابل توجه به شمار میرود.
نوری افزود: صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته از نظر ارزشی حدود ۳۲ درصد افزایش داشته و واردات نیز حدود ۶ درصد کاهش یافته است؛ به این ترتیب، تراز تجاری کشاورزی کشور حدود ۳ میلیارد دلار بهبود یافته و از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است.
به گفته او، در چهار ماهه نخست امسال نیز صادرات کشاورزی با وجود محدودیتها ۱۱ درصد رشد داشته و این بخش همچنان پیشتاز صادرات غیر نفتی است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستاوردهای تولیدی گفت: تولید شکر در سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافت و در حوزه میوههای گرمسیری نیز رشد ۵۴ درصدی ثبت شد. این نتایج نشان میدهد هدفگذاری برای خودکفایی در این محصولات دستیافتنی است.
نوری قزلجه سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی را حدود ۶ درصد عنوان کرد و افزود: با در نظر گرفتن فعالیتهای پیشین و پسین این بخش، سهم واقعی قطعاً بیش از ۱۵ درصد خواهد بود و همین امر موجب رشد یک واحد درصدی در اقتصاد ملی شده است.
وی تأکید کرد: علیرغم محدودیتهایی همچون کمبود آب، انرژی و برق، تولیدکنندگان و کشاورزان با تکیه بر بهرهوری، دانش روز و دانش بومی توانستهاند روندی رو به رشد در تولید و صادرات کشاورزی رقم بزنند.
وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به آخرین آمار تجارت کشاورزی و کالاهای اساسی اظهار کرد: در سال گذشته واردات این بخش حدود ۱۶ میلیارد دلار بود که نسبت به سال پیش از آن کاهش ۶ درصدی داشته است.
وی افزود: صادرات محصولات کشاورزی نیز در همین بازه زمانی به حدود ۸.۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی معادل ۲.۵ میلیارد دلار را نشان میدهد.
به گفته نوری قزلجه، این روند بیانگر بهبود قابل توجه تراز تجاری بخش کشاورزی و حرکت در مسیر ارتقای سهم این بخش در صادرات غیرنفتی کشور است.
۸۰ درصد مجوزهای دامداریهای کوچک به صورت برخط صادر میشود
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: هماکنون بیش از ۸۰ درصد مجوزهای دامداریهای کوچک به صورت برخط صادر میشود. همچنین با دستورالعملهای جدید، تعداد استعلامها برای صدور مجوز در روستاها از ۱۷ مورد به یک مورد کاهش یافته تا زمینه فعالیت دامداریهای کوچک و روستایی بیش از پیش فراهم شود.
وی افزود: برای رفع موانع سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، برخی مقررات دست و پاگیر لغو شده و بستههای سرمایهگذاری در زنجیرههای بزرگ آماده ارائه به سرمایهگذاران است. به گفته او، توسعه گلخانهها بهعنوان یکی از اولویتها دنبال میشود زیرا علاوه بر مصرف کمتر آب و انرژی، چندین برابر تولید به همراه دارد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره تحقق خودکفایی در کالاهای اساسی تصریح کرد: دستیابی به ۹۰ درصد خودکفایی در این بخش قطعی است و در مورد گندم نیز این هدفگذاری عملی خواهد شد.
وی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی تولید گندم نسبت به سال گذشته و کسری ۶۸۰ هزار تنی گفت: با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش ۴۱ درصدی بارندگیها، برای جبران این کمبود از اسفند گذشته برنامهریزی شد و ذخایر استراتژیک و واردات بهموقع نیاز کشور را تأمین کرده است.
نوری قزلجه تأکید کرد: با وجود تنگناهای طبیعی و محدودیتهای اقلیمی، سیاستگذاریها و اقدامات تدارکاتی مانع از بروز خلأ در تأمین گندم کشور شده است.
وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان اظهار کرد: تاکنون حدود ۹۴.۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است که در مقایسه با پنج تا شش سال گذشته یکی از بهترین شرایط به شمار میرود.
وی با قدردانی از همکاری سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد افزود: تأمین منابع برای پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان نتیجه همکاری بین دستگاهی است و امسال سرعت پرداخت نیز تقریباً بیسابقه بوده است. به گفته او هدفگذاری این وزارتخانه پرداخت مطالبات در بازه زمانی ۴۸ ساعت است که برای تحقق آن تلاش خواهد شد.
نوری قزلجه همچنین با اشاره به سیاستهای جدید گفت: در قیمتگذاریهای آتی بر کیفیت گندم تأکید بیشتری خواهد شد.
وی در ادامه درباره سایر محصولات افزود: در حوزه کلزا نیز با اتصال کشاورزان به شرکتهای واردکننده روغن و دانههای روغنی، تاکنون بیش از ۹۵ درصد مطالبات پرداخت شده و در بخش چغندر قند نیز بالای ۷۵ درصد پرداختها انجام گرفته است. این در حالی است که در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از این مطالبات به صورت انباشته باقی میماند.
ضرورت اجرای الگوی کشت در کشور
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت اجرای الگوی کشت در کشور اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد کشاورزان بهصورت تجربی و با تکیه بر دانش بومی خود الگوی کشت را رعایت میکنند و تنها در ۱۵ تا ۲۰ درصد موارد مشکل وجود دارد که عمدتاً به محدودیت منابع آب و تنظیم بازار داخلی بازمیگردد.
وی با ذکر نمونهای در این زمینه گفت: در تولید پیاز در یک فصل، میزان تولید سه برابر نیاز کشور بود؛ در حالی که به دلیل همزمانی فصل برداشت با تولید کشورهای همسایه، امکان صادرات وجود نداشت و محصول روی دست کشاورزان ماند. این موضوع نشان میدهد رعایت الگوی کشت و تنظیم صادرات امری ضروری است.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: الگوی کشت نهایی پیش از آغاز سال زراعی جدید (یکم مهرماه) ابلاغ خواهد شد و هماکنون اطلاعرسانی آن از سطح ملی تا روستاها از طریق کارشناسان پهنه در حال انجام است. به گفته او خدمات و حمایتهای بخش کشاورزی نیز بر مبنای همین الگو در سامانههای مربوطه ارائه خواهند شد.
نوری قزلجه همچنین از رونمایی سامانه پایش الگوی کشت در سازمان تحقیقات کشاورزی خبر داد و افزود: این سامانه امکان مدیریت دقیقتر منابع و هدایت تولید را فراهم میکند. از کشاورزان انتظار داریم بر اساس الگوهای ابلاغی عمل کنند تا مشکلاتی مانند کمبود آب و مازاد تولید تکرار نشود.
وی با اشاره به محدودیت منابع آبی خاطرنشان کرد: در برخی استانها مانند فارس و اصفهان امکان ادامه کشتهایی همچون برنج با الگوی گذشته وجود ندارد و ناگزیر باید تغییرات اساسی در الگوی کشت اعمال شود.
وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی اظهار کرد: امنیت غذایی یک ضرورت اساسی است که همه ابعاد زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد و امروز بیش از هر زمان دیگری باید جدی گرفته شود.
وی با اشاره به شرایط جهانی افزود: دقیقترین تعریف امنیت غذایی را امروز میتوان در فلسطین و غزه مشاهده کرد؛ جایی که در برابر بمباران و جنگ الکترونیکی مقاومت ادامه یافته، اما متأسفانه رژیم صهیونیستی با ابزار غذا و گرسنگی مرتکب نسلکشی و جنایت علیه کودکان و مردم بیدفاع میشود. این نشان میدهد که امنیت غذایی به ابزاری سیاسی و راهبردی در جهان تبدیل شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دیگر نمیتوان مانند گذشته صرفاً به تجارت جهانی غذا تکیه کرد، گفت: افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی و خشکسالی که کشورهای متعددی را درگیر کرده، اهمیت تولید داخلی را دوچندان ساخته است.
نوری قزلجه خاطرنشان کرد: تأکید قانون اساسی، اسناد بالادستی، بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب بر خودکفایی و امنیت غذایی نشاندهنده جایگاه راهبردی این موضوع است.
وی افزود: خوشبختانه رئیسجمهور نیز با درک اهمیت این موضوع، همواره بر نقش کشاورزی در امنیت غذایی و معیشت مردم تأکید داشتهاند.
امنیت غذایی اولویت نخست کشور است
وزیر جهاد کشاورزی اولویت نخست وزارت جهاد کشاورزی در سال پیش رو را حمایت از تولید داخلی عنوان کرد و تصریح کرد: با وجود محدودیت منابع، کمآبی و شرایط سخت اقلیمی، باید متکی به ظرفیتهای داخلی باشیم تا امنیت غذایی کشور بهطور پایدار تأمین شود.
نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با رد برخی آمارهای رایج درباره سهم بخش کشاورزی از منابع آبی کشور اظهار کرد: اینکه گفته میشود ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی در کشاورزی مصرف میشود، با واقعیت تطابق ندارد. با توسعه صنعت، افزایش جمعیت و گسترش مصارف شرب و صنعتی، سهم کشاورزی بسیار کمتر شده است.
وی با اشاره به قانون برنامه هفتم افزود: بر اساس این قانون، وزارت نیرو باید سالانه حدود ۷۷ میلیارد مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد، در حالی که این عدد در سال جاری حتی به ۴۲ تا ۴۳ میلیارد مترمکعب نیز نرسیده است.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در بسیاری از مناطق کشور امسال با کمآبی و کاهش حدود ۶۰ درصدی در آبیاری مواجه بودیم که یکی از دلایل اصلی کاهش تولید گندم نیز همین مسئله بوده است.
نوری قزلجه در پایان تصریح کرد: میزان واقعی آب مصرفشده در بخش کشاورزی طی سال جاری حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب برآورد میشود که به مراتب کمتر از ارقام بالای ۸۰ یا ۹۰ درصدی مطرحشده در برخی محاسبات است.
