برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی فیتنس ایران با جوایز دلاری در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌های جذاب برای علاقمندان شاخه‌های نوین رشته بدنسازی و پرورش اندام، به میزبانی استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

میلاد قلی‌زاده رئیس کمیته فیتنس این استان که از قهرمانان این رشته محسوب می‌شود و مدیریت برگزاری این دوره مسابقات را برعهده دارد، در این مورد گفت: یک‌بار میزبانی مسابقات کشوری در شهر تبریز داشتیم که آن هم برای پرورش اندام و بادی بیلدینگ بود. حالا در مسابقات فیتنس 250 دلار جایزه نقدی برای اورال هر دسته در نظر گرفته شده است. یک میلیارد جایزه غیر نقدی هم هست‌ که انگیزه ها را بسیار بالا می‌برد.

وی ادامه داد: تلاش کردیم مسابقه را در بهترین و شکیل ترین جای ممکن یعنی در سالن خاوران برگزار کنیم. آیین وزن‌کشی از ساعت ۱۵عصر سیزدهم شهریور در سالن سینما ناجی تبریز انجام خواهد شد. مسابقه هم در سالن خاوران از صبح روز جمعه استارت خواهد خورد. از نظر کیفیت از همه لحاظ تلاش کردیم بهترین ها را برای ورزشکاران و داوران حاضر در این رویداد مهیا کنیم و هتل های ممتاز تبریز را برای این عزیزان رزرو کردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه برنامه‌ای برای برترین‌های این مسابقه پیش بینی کردید؟ گفت: این مسابقه به عنوان انتخابی تیم ملی در رشته فیت مدل اعزامی به مسابقات امارات متحده عربی محسوب می‌شود و به همین خاطر اعتبار بالایی دارد. امیدوارم طی دو روز برای تمامی ورزشکاران و داوران و مسئولین فدراسیون و همه افرادی که به شهر تبریز سفر می‌کنند میزبانی خوبی باشیم و شاهد یکی از بهترین مسابقات فیتنس تاریخ این رشته باشیم تا خاطره خوبی برای قهرمانان به یادگار بگذاریم. آنها برای رسیدن به فرم ایده‌آل ماه‌ها زحمت و حتی رنج کشیده اند و ما دوست داریم خاطره‌ای خوش از این رقابت برای‌شان ثبت شود.

وی تاکید کرد: فیتنس ورزش نوپایی است و ما سعی می‌کنیم چهره ای زیبا از این رشته جذاب به همگان نشان بدیم. یادآور می‌شوم با همکاری خوب فدراسیون از زبده ترین داوران در این مسابقات استفاده می‌شود تا حق به حقدار برسد و علاقمندان را جذب این رشته زیبا کند. از استقبالی که صورت گرفته هیجان زده هستیم و به شما قول می‌دهم هیات استان آذربایجان شرقی با همکاری فدراسیون، یکی از شلوغ‌ترین و رقابتی ترین مسابقات فیتنس را برگزار کند.