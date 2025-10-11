ابهامات انتخابات فدراسیون بدنسازی/ شکستن طلسم یا تعویق دوباره مجمع؟

به گزارش خبرگزاری مهر، از دی ماه سال ۱۴۰۳ که دوره ریاست عبدالمهدی نصیرزاده به پایان رسید تا امروز فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با سرپرست اداره شده و دو بار مجمع انتخاباتی این فدراسیون به تعویق افتاده است.

در حالی که وزارت ورزش تاکید کرده قرار است در تاریخ ۲۶ مهرماه انتخابات فدراسیون بدنسازی با ۱۵ کاندیدا برگزار شود اما نامی از عبدالمهدی نصیرزاده رئیس قبلی این فدراسیون در میان کاندیداها دیده نمی شود.

جدا از این چینش اعضای مجمع نیز همچون سه ماه قبل با حواشی خاصی همراه شده است. طبق دعوتنامه هایی که برای اعضای مجمع ارسال شده، ۵۲ نفر عضو مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی هستند؛ در حالی که سه ماه قبل فدراسیون بیش از ۱۵۰ نفر را عضو مجمع اعلام کرده بود! بعد از اینکه بار قبلی بیش از ۱۰۰ باشگاه برایشان دعوتنامه مجمع رفته بود، سرپرست فدراسیون و دبیر مجمع تغییر کرد و حالا تعداد اعضای مجمع بیش از ۱۰۰ نفر کم شده است!

برخی کاندیداها اعتقاد دارند کاهش چشمگیر اعضای مجمع هم برخلاف اساسنامه رخ داده؛ به ویژه در بخش باشگاهها که فقط سه باشگاه به عضویت مجمع درآمده اند. این در حالی است که طبق اساسنامه باید تمامی مدیران عامل باشگاههایی که در بالاترین سطح رقابت های باشگاهی این فدراسیون یعنی لیگ برتر در چند رشته پرورش اندام، پاورلیفتینگ و فیتنس چلنج حضور داشتند، وارد مجمع شوند.

در بخش بانوان هم ۵ باشگاه برتر اجازه حضور در مجمع را دارند. حذف بسیاری از باشگاهها باعث اعتراض آن ها به وزیر ورزش و جوانان شده و تاکنون هم پاسخ روشنی به باشگاههایی که با توجه به هزینه کردن در لیگ برتر عضو در مجمع را حق خود می دانند، داده نشده است.

از سوی دیگر در بخش کرسی های بین المللی هم اعتراضاتی وجود دارد. فقط فرشید سلطانی رئیس پاورلیفتینگ آسیا به مجمع دعوت شده است. در حالی که فدراسیون جهانی فیتنس و پرورش اندام هم در هیئت رئیسه خود سه عضو ایرانی دارد.

حتی طبق استعلامی که از فدراسیون IFBB گرفته شده است، نام عبدالمهدی نصیرزاده، صادق هاشمی و مریم وطن دوست به عنوان سه عضو هیئت رئیسه ذکر شده اما این سه نفر هم به مجمع دعوت نشده اند.

تایید نشدن عبدالمهدی نصیرزاده برای حضور در انتخابات البته واکنش هایی را به همراه داشته و او در تلاش است تا برخی نهادهای نظارتی را روی برگزاری انتخابات حساس کند و از این طریق برگزاری مجمع را با تعویق دوباره ای مواجه کند. در این میان وزارت ورزش و جوانان هم مورد پرسش هایی است که پاسخ شفاف و واضح به آنها می تواند گره معادلات این انتخابات را باز کند.

از سوی دیگر لغو پیاپی اعزام های بین المللی در فدراسیون بدنسازی و نداشتن فعالیت شاخص در دوره سرپرستی طولانی مدت باعث اعتراض برخی از ورزشکاران زیر مجموعه این فدراسیون شده است. در حالی که در دوره ۴ ساله قبلی فدراسیون حتی از کوچکترین اعزام ها هم به راحتی نمی گذشت و سال قبل هم میزبان مسابقات قهرمانی جهان بود حالا این کم کاری فدراسیون باعث اعتراض های متعدد از سوی ورزشکاران شده است.