خواهرخواندگی روستای فشتکه خمام با چاه دادخدا قلعه گنج کرمان

عصمت محمد دوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به برگزاری اجلاسیه شهدای زن، خانواده و دفاع مقدس در دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان مدیران کل بانوان استانداری‌های کرمان، گیلان، مرکزی، بوشهر، گلستان، قم و البرز که به منظور شرکت در این اجلاسیه به گیلان سفر کرده بودند از مناطق گردشگری شهرستان خمام بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدید مباحث مشترک گیلان و کرمان مابین مدیر کل بانوان استانداری کرمان و فرماندار خمام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد دوست اضافه کرد: روستای فشتکه خمام در گیلان و چاه دادخدا قلعه گنج در کرمان به لحاظ صنایع دستی حصیربافی جز مناطق ملی محسوب می‌شوند،

فرماندار خمام اضافه کرد: با توجه به اینکه تبادل گردشگر و تجربه در حوزه‌های گردشگری و حصیربافی می‌تواند نقش مهمی در تقویت ارتباط بین این ۲ روستا ایفا کند در تلاشیم مقدمات خواهرخواندگی روستای فشتکه خمام و چاه دادخدا قلعه گنج کرمان فراهم شود،

فرماندار خمام همچنین گفت: ظرفیت‌های موجود می‌تواند موجبات تقویت دو منطقه در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و صنایع دستی را فراهم سازد.