۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۷

فرماندار خمام خبر داد؛

خواهرخواندگی روستای فشتکه خمام با چاه دادخدا قلعه گنج کرمان

خمام- فرماندار خمام از فراهم سازی شرایط خواهر خواندگی روستای فشتکه خمام با چاه دادخدا قلعه گنج کرمان خبر داد.

عصمت محمد دوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به برگزاری اجلاسیه شهدای زن، خانواده و دفاع مقدس در دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان مدیران کل بانوان استانداری‌های کرمان، گیلان، مرکزی، بوشهر، گلستان، قم و البرز که به منظور شرکت در این اجلاسیه به گیلان سفر کرده بودند از مناطق گردشگری شهرستان خمام بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدید مباحث مشترک گیلان و کرمان مابین مدیر کل بانوان استانداری کرمان و فرماندار خمام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد دوست اضافه کرد: روستای فشتکه خمام در گیلان و چاه دادخدا قلعه گنج در کرمان به لحاظ صنایع دستی حصیربافی جز مناطق ملی محسوب می‌شوند،

فرماندار خمام اضافه کرد: با توجه به اینکه تبادل گردشگر و تجربه در حوزه‌های گردشگری و حصیربافی می‌تواند نقش مهمی در تقویت ارتباط بین این ۲ روستا ایفا کند در تلاشیم مقدمات خواهرخواندگی روستای فشتکه خمام و چاه دادخدا قلعه گنج کرمان فراهم شود،

فرماندار خمام همچنین گفت: ظرفیت‌های موجود می‌تواند موجبات تقویت دو منطقه در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و صنایع دستی را فراهم سازد.

