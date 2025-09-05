برگزاری ۱۴ دوره آموزشی برای احیای صنایع دستی در معرض خطر گیلان

محمدرضا امیرینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در راستای حفظ و احیای رشتههای مختلف صنایع دستی با اختصاص ۵ میلیارد ریال اعتبار و با مشارکت ۲۵۰ نفر از هنرجویان، آموزشهای عمومی و تخصصی در ۱۲ رشته صنایع دستی برگزار شد.
وی افزود: در مجموع با برگزاری ۱۴ دوره آموزش کوتاهمدت تخصصی و عمومی ویژه شاغلان و هنرجویان، گامی دیگر در راستای صیانت از رشتههای صنایع دستی برداشته شد که در صورت تداوم اختصاص اعتبار لازم، با برنامهریزی، برگزاری آموزشها به منظور توسعه و ترویج صنایع دستی در سطح استان گسترش خواهد یافت.
امیرینژاد با اشاره به رشتههای در معرض خطر همچون چلنگری، داراییبافی، نمدمالی، جاجیمبافی، سفالگری سنتی، چاقوسازی و چموش دوزی تأکید کرد: حمایت از رشتههای بومی در معرض خطر استان بسیار ضروری است و علاوه بر آن آموزشهای تخصصی به منظور ارتقای کیفی و کمی محصولات رایج نیز اجتنابناپذیر میباشد.
وی افزود: به همین منظور به موازات آموزشهای عمومی، کلاسهای آموزشی تخصصی برای رشتههای رشتیدوزی، حصیربافی و خراطی ویژه شاغلان نیز برگزار شده است.
سرپرست معاونت صنایع دستی گیلان در ادامه توجه جدی به صیانت از مواریث ارزشمند فرهنگی از جمله میراث ناملموس هنر صنایع دستی را وظیفه آحاد مردم دانست و اظهار امیدواری کرد: با حمایتهای دولت و مشارکت عمومی علاقهمندان بتوانیم جایگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی گیلان در کشور را ارتقا بخشیم.
