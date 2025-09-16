  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

قزوین خواهرخوانده شهر استروشن تاجیکستان شد

قزوین- با تصویب شورای شهر قزوین، خواهرخوانده شهر استروشن تاجیکستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه عصر سه‌شنبه شورای اسلامی شهر قزوین، طرح خواهرخواندگی میان شهر قزوین و شهر استروشن از کشور تاجیکستان به تصویب رسید.

این مصوبه با هدف توسعه روابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان دو شهر و تقویت دیپلماسی شهری صورت گرفت. اعضای شورا با تأکید بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان ایران و تاجیکستان، این اقدام را گامی مؤثر در جهت تعاملات بین‌المللی و تبادل تجربیات مدیریت شهری دانستند.

شهر استروشن یکی از شهرهای تاریخی تاجیکستان است که با پیشینه فرهنگی غنی، ظرفیت مناسبی برای همکاری‌های دوجانبه با قزوین دارد.

