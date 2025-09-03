  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۴

حمله موشکی و پهپادی یمن به اهدافی در غرب بیت‌المقدس و حیفا

حمله موشکی و پهپادی یمن به اهدافی در غرب بیت‌المقدس و حیفا

نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نظامیان این کشور اهدافی حساس در سرزمین های اشغالی را هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، نیروهای مسلح یمن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با شلیک یک موشک بالستیک هایپرسونیک «فلسطین -۲» هدفی حساس در غرب بیت‌المقدس و همچنین با یک پهپاد، تأسیساتی حیاتی در حیفا را هدف قرار داده‌اند.

براساس این بیانیه، این سلسله عملیات «با موفقیت» به اهداف تعیین‌شده اصابت کرده و موجب هجوم شمار زیادی از شهرک‌نشینان اسرائیلی به پناهگاه‌ها شده است.

در این بیانیه تأکید شده که حملات اخیر در حمایت از مردم غزه و در پاسخ به آنچه «جنایات و محاصره اسرائیل» خوانده شده، انجام گرفته است.

نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد که این اقدامات بخشی از پاسخ اولیه به حمله اخیر اسرائیل به خاک یمن است و تا پایان محاصره و توقف جنگ علیه غزه ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6579253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      بنده از حمله موشکی و پهپادی یمن به اهدافی در غرب بیت‌المقدس و حیفا همه جانبه استقبال می کنم از این بابت از نیروهای مسلح یمن تشکر و قدردانی می شود.

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها