به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، نیروهای مسلح یمن با انتشار بیانیهای اعلام کرد که با شلیک یک موشک بالستیک هایپرسونیک «فلسطین -۲» هدفی حساس در غرب بیتالمقدس و همچنین با یک پهپاد، تأسیساتی حیاتی در حیفا را هدف قرار دادهاند.
براساس این بیانیه، این سلسله عملیات «با موفقیت» به اهداف تعیینشده اصابت کرده و موجب هجوم شمار زیادی از شهرکنشینان اسرائیلی به پناهگاهها شده است.
در این بیانیه تأکید شده که حملات اخیر در حمایت از مردم غزه و در پاسخ به آنچه «جنایات و محاصره اسرائیل» خوانده شده، انجام گرفته است.
نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد که این اقدامات بخشی از پاسخ اولیه به حمله اخیر اسرائیل به خاک یمن است و تا پایان محاصره و توقف جنگ علیه غزه ادامه خواهد داشت.
