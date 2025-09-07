آثار موشک بالستیک ایرانی در حیفای اشغالی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسراییل، اداره سانسور نظامی رژیم صهیونیستی پس از حدود ۳ ماه اجازه انتشار فیلمی را داد که نشان دهنده آثار اصابت موشک بالستیک ایران در نزدیکی ساختمانی است که دفاتر اداری در شهر اشغالی حیفا در آن قرار دارد.

به اذعان این رسانه صهیونیستی، در حمله ۲۰ ژوئن و در جریان مقابله به مثل جانانه ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک خود بر اساس منشور ملل متحد و حق دفاع مشروع، یکی از موشک‌های ایران به «برج بادبان» (Sail Tower)، آسمان خراش ۲۹ طبقه‌ای در مرکز شهر اشغالی حیفا اصابت کرد که آثار مخربی از خود به جای گذاشت.

ویدئوهای این حمله به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده است.

این برج پس از حمله تلافی جویانه تهران، رها شد و ادارات این رژیم به مکان‌های دیگر منتقل شده‌اند.

ارتش اشغالگران قدس در آن زمان تحت سانسور شدید این رژیم ادعا کرده بود که حمله ایران شامل ۲۵ موشک بود.

به اذعان این رسانه، این در حالیست که بر اثر اصابت موشک ایرانی به حیفای اشغالی، حداقل ۲۳ نفر زخمی شدند که حال ۳ نفر از آنها وخیم است.